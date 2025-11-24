  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تبریز

آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تبریز

تبریز- آئین تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در میدان شهدای تبریز آغاز شد.

دریافت 10 MB
کد خبر 6666555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها