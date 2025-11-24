آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در تبریز همزمان با سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز همزمان با سراسر کشور در میدان شهدای تبریز آغاز شد.

این آئین با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، مسئولان استانی، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شده و شهروندان تبریزی با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، فضای معنوی و حماسی ویژه‌ای به این مراسم بخشیده‌اند.

پیکرهای مطهر شهدای گمنام که در عملیات‌های دوران دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شده‌اند، پس از تشییع، در نیروگاه حرارتی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی مراغه به خاک سپرده می‌شود.