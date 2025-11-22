  1. استانها
  2. همدان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

شهدای گمنام در چهار نقطه استان همدان آرام می‌گیرند

شهدای گمنام در چهار نقطه استان همدان آرام می‌گیرند

همدان- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان گفت: شهدای گمنام در چهار نقطه استان آرام می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ولی بهاریان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به میزبانی از هشت شهید گمنام در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: پیکرهای مطهر این شهدا روز (سه‌شنبه) ۲۷ آبان در فرودگاه شهید سپهبد «علی شادمانی» همدان مورد استقبال رسمی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، مسئولان استانی و نیروهای مسلح قرار گرفت.

وی افزود: پیکرهای مطهر شهدا پس از استقبال، توسط کاروان‌ها و هیئت‌های مردمی وارد شهر همدان شدند و برای ادای احترام و اجرای مراسم به حسینیه معراج شهدای فرهنگی در شهرک فرهنگیان منتقل و سپس شهدا برای تشییع به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان گفت: تعداد یادمان‌های شهدای گمنام ساخته‌شده در استان همدان ۷۱ مورد است و ۴ یادمان دیگر نیز در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۹ شهید گمنام در سطح استان خاکسپاری شده است، گفت: همچنین تعداد هشت پیکر شهید گمنام در سال ۱۴۰۴ وارد استان شده است که چهار پیکر از این شهدا به‌صورت امانی در استان حضور دارند و پس از پایان مراسم استقبال و تشییع، به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهند شد.

سردار بهاریان تصریح کرد: چهار پیکر دیگری که در استان خاکسپاری می‌شوند، در اردوگاه «فجر» کمیته امداد، بوستان شهید «امیر امیرگان» شهرک الوند همدان، بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فامنین و بوستان «سلامت» شهر کرفس در شهرستان درگزین به خاک سپرده خواهند شد.

وی تشریح کرد: شهیدی که در بوستان شهید «امیرگان» کوی الوند تدفین خواهد شد، ۲۶ ساله و در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیده است؛ شهید مدفون در اردوگاه فجر ۱۸ ساله و از شهدای عملیات والفجر مقدماتی در فکه است؛ شهید مدفون در بوستان «سلامت» کرفس از شهدای ۲۰ ساله عملیات ایذایی والفجر ۸ در جزیره بوارین محسوب می‌شود و شهید مدفون در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فامنین، ۲۱ ساله و از شهدای عملیات محرم در شرهانی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان همچنین بیان داشت: پنج کاروان برای انتقال و مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا در سطح استان فعالیت خواهند کرد؛ دو کاروان در شهرستان‌ها با مسئولیت تیپ ۳۲ انصارالحسین و آموزشگاه قدس و سه کاروان با همکاری خادمین شهدای بسیجی از ۲۷ آبان تا ۳ آذر در شهر همدان مستقر خواهند بود.

وی متذکر شد: آئین خاکسپاری پیکرهای مطهر شهدا روز (دوشنبه) سوم آذر، مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در چهار نقطه استان همدان برگزار خواهد شد و تاکنون بیش از ۴۰۰ نقطه در استان درخواست میزبانی شهدا در مراسم‌ها و برنامه‌های مذهبی را ثبت کرده‌اند که این آمار تا روز خاکسپاری افزایش خواهد یافت.

کد خبر 6664673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها