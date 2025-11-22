به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ولی بهاریان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به میزبانی از هشت شهید گمنام در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: پیکرهای مطهر این شهدا روز (سه‌شنبه) ۲۷ آبان در فرودگاه شهید سپهبد «علی شادمانی» همدان مورد استقبال رسمی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، مسئولان استانی و نیروهای مسلح قرار گرفت.

وی افزود: پیکرهای مطهر شهدا پس از استقبال، توسط کاروان‌ها و هیئت‌های مردمی وارد شهر همدان شدند و برای ادای احترام و اجرای مراسم به حسینیه معراج شهدای فرهنگی در شهرک فرهنگیان منتقل و سپس شهدا برای تشییع به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان گفت: تعداد یادمان‌های شهدای گمنام ساخته‌شده در استان همدان ۷۱ مورد است و ۴ یادمان دیگر نیز در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۹ شهید گمنام در سطح استان خاکسپاری شده است، گفت: همچنین تعداد هشت پیکر شهید گمنام در سال ۱۴۰۴ وارد استان شده است که چهار پیکر از این شهدا به‌صورت امانی در استان حضور دارند و پس از پایان مراسم استقبال و تشییع، به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهند شد.

سردار بهاریان تصریح کرد: چهار پیکر دیگری که در استان خاکسپاری می‌شوند، در اردوگاه «فجر» کمیته امداد، بوستان شهید «امیر امیرگان» شهرک الوند همدان، بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فامنین و بوستان «سلامت» شهر کرفس در شهرستان درگزین به خاک سپرده خواهند شد.

وی تشریح کرد: شهیدی که در بوستان شهید «امیرگان» کوی الوند تدفین خواهد شد، ۲۶ ساله و در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیده است؛ شهید مدفون در اردوگاه فجر ۱۸ ساله و از شهدای عملیات والفجر مقدماتی در فکه است؛ شهید مدفون در بوستان «سلامت» کرفس از شهدای ۲۰ ساله عملیات ایذایی والفجر ۸ در جزیره بوارین محسوب می‌شود و شهید مدفون در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فامنین، ۲۱ ساله و از شهدای عملیات محرم در شرهانی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان همچنین بیان داشت: پنج کاروان برای انتقال و مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا در سطح استان فعالیت خواهند کرد؛ دو کاروان در شهرستان‌ها با مسئولیت تیپ ۳۲ انصارالحسین و آموزشگاه قدس و سه کاروان با همکاری خادمین شهدای بسیجی از ۲۷ آبان تا ۳ آذر در شهر همدان مستقر خواهند بود.

وی متذکر شد: آئین خاکسپاری پیکرهای مطهر شهدا روز (دوشنبه) سوم آذر، مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در چهار نقطه استان همدان برگزار خواهد شد و تاکنون بیش از ۴۰۰ نقطه در استان درخواست میزبانی شهدا در مراسم‌ها و برنامه‌های مذهبی را ثبت کرده‌اند که این آمار تا روز خاکسپاری افزایش خواهد یافت.