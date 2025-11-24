شاهوارپور: امنیت و عزت ملت ایران مرهون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم تشییع شهدای گمنام در اهواز با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: امروز مردم اهواز و استان خوزستان میزبان شهدای عزیز ما هستند؛ شهدایی که امنیت، آسایش و عزت بزرگ ملت ایران مرهون آنان است. این شهدا ولی‌نعمتان ما هستند و باید همواره آنان را گرامی بداریم.

وی افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان داد که ملت ایران همچنان قدردان ایثار شهداست. در غیاب پدران و مادران شهدا، همه مردم به‌ویژه مادران با حضور خود ثابت کردند که شهدا ستاره‌های آسمان ایران اسلامی هستند.

شاهوارپور تصریح کرد: امیدواریم این برنامه‌های جهاد و شهادت همچنان در جامعه زنده بماند و نسل‌های آینده نیز با الگو گرفتن از شهدا، مسیر ایثار و دفاع از حریم اسلام و انقلاب را ادامه دهند.