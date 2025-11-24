وداع باشکوه مردم ارومیه با شهدای گمنام؛تشییع پیکر ۶شهید با عزای فاطمی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر ۶ شهید وطن با حضور گسترده و باشکوه و گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان و اقشار مختلف در میدان انقلاب ارومیه تشییع شد.

مراسم تشییع این شهدا صبح دوشنبه با حضور گسترده مردم و مسئولان از میدان انقلاب ارومیه آغاز شد؛ مردم، هیئت‌های مذهبی، خانواده‌های شهدا، مسئولان و جوانان بسیجی در مسیر مشخص‌شده پیکرهای مطهر را بدرقه و بر پیکر این شهدا نماز اقامه شد.

همه آمده بودند تا بار دیگر ثابت کنند در خط شهدا هستند، حضور کودکان بر روی دوش پدران و نگاه‌های جذاب آنان به تابوت‌های شهدا دیدنی بود، مادران شهدای چشم انتظار نیز در سیل جمعیت حضور داشتند.

مردم ولایت مدار و شهیدپرور ارومیه که خود برای دفاع از مرز و کیان ایران اسلامی و این انقلاب شهدای زیادی تقدیم کرده‌اند می‌دانند شهدا چه نقش بزرگی در ایجاد امنیت و دفاع از میهن داشته‌اند و امروز آمدند تا ادای دین کنند و زن و مرد، پیر و جوان و کودک همه آمده بودند تا در سالروز رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از شهدا استقبال کنند.

شهدا رفتند تا به ما بیاموزند در پیروی از امام زمان لبیک گویان جان خود بر کف داشته و با خلوص نیت در دفاع از آب و خاک و پشتیبانی از ولایت فقیه باشیم.

شب گذشته نیز مراسم شبی با شهدا با حضور پرشور مردم قدرشناس و شهید پرور ارومیه در مساجد و مجالس فاطمی در ارومیه برگزار شد و حاضران ساعت‌ها با حضور در این مراسم، در کنار پیکر مطهر شهیدان بر ایستادگی در پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس تاکید کردند.

اخلاص و ایثار باید الگوی جامعه امروز باشد

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در آئین تشییع شهدای گمنام در ارومیه با بیان اینکه شهدا سند بصیرت، ایثار، هویت و مقاومت ملت ایران هستند، گفت: ایثار و فداکاری، طرز تفکر شهداست و اخلاص آنان باید الگوی امروز جامعه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام میثم فیاضی با بیان اینکه شهدا زنده‌اند و ائمه و علمای اسلام همواره آرزوی شهادت داشته‌اند، افزود: رهبریت صالح، ستون انقلاب است، اگر امروز در برابر دشمنان با قدرت ایستاده‌ایم، به خاطر وجود رهبری فرزانه همچون امام خامنه‌ای است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: مراقب مکر و حیله دشمنان باشیم؛ آنان با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند به نظام ضربه بزنند. هنوز انتقام خون شهدا را نگرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه مقابله با دشمن تنها در میدان جنگ نیست، افزود: ملت باید با ساختن ایرانی مقتدر و از طریق ارتقای سیاست، صنعت و فرهنگ در برابر دشمنان بایستد.

حجت اسلام فیاضی گفت: شهدا هزینه استقامت ملت ایران هستند و ما طی بیش از ۴۰ سال، آرمان‌های انقلاب را دنبال کرده و مسیر را ادامه داده‌ایم.

طبق اعلام مسئولان، پیکرهای این شهدای گمنام پس از تشییع برای تدفین در شهرک صنعتی ارومیه، نازک علیا پلدشت و قرارگاه حمزه منتقل و تدفین خواهند شد تا یادشان در قلب نسل‌های آینده ماندگار بماند.