پیچیدن عطر عزای فاطمی در مناطق مختلف تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرا (س) امروز در تهران و همزمان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، عزاداران فاطمی با برگزاری تجمع‌های عزاداری عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس مادر سادات عرضه داشته و به یاد مظلومیت آن حضرت سوگواری کردند.

همچنین مراسم تشییع ۱۰۰ شهید دوران دفاع مقدس در تهران برگزار شد شهدایی که در طول امسال در مناطق عملیاتی عراق تفحص شده و به کشور بازگشتند بر روی دستان مردم تشییع شدند. بدرقه شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در سال‌های اخیر به نمادی از گمنامی و تاسی این شهدا از حضرت زهرا (س) تبدیل شده است.

زنان و مردان و کودکان امروز مهمانان مراسمی بودند که به نام مقدس حضرت زهرا (س) بود اما میزبانی آن را فرزندشان حضرت حجت برعهده داشت. آلودگی هوای تهران نیز مانع حضور مردم نشد و در جای جای تهران نوای دلنشین یا زهرا و یا فاطمه طنین انداز شدند.

در کنار برگزاری اجتماع‌های عزا ایستگاه‌های صلواتی و مواکب نیز همزمان به خدمت رسانی و توزیع نذری برپا شد. چایخانه‌های حضرت رضا (ع) در نقاط مختلف شهر فضای اجتماع‌های زهرایی را مزین به عطر حضرت رضا (ع) کرد.

عزاداران حضرت زهرا (س) ضمن سوگواری و برپایی عزاداری یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را گرامی داشتند. تصاویری از فرماندهان شهید دیده می‌شد در حالی که مردم نیز عرض ارادت خود را به این شهدا ابراز داشتند.

در میدان کمال الملک تهرانسر، اجتماع مردمی فاطمیون به همت شهرداری منطقه ۲۱ و با حضور عزادارانی از همه سنین برگزار شد. مرتضی و محسن طاهری به ذکر مصیبت اهل بیت پرداختند و علی پورکاوه و محمد نوشه ور نیز مرثیه خوانی کردند. احمد بابایی نیز اشعاری در وصف حضرت زهرا (س) قرائت کرد.

شیخ مهدی حسن آبادی سخنران این مراسم ضمن بیان ذکر مصیبت شهادت حضرت زهرا (س) بیان کرد: امروز که روز شهادت مادر حضرت حجت است در خانه و حسینیه نماندیم، امروز روی پا ایستادیم و در اجتماع شرکت کردیم اگر آن روز هم که به مادر شما جسارت شد حضور داشتیم ایشان را کمک می‌کردیم اگر در زمان ظهور شما هم باشیم کمک شما می‌کنیم.

میدان فاطمی، میدان ابوذر منطقه ۱۷ و میدان هفت تیر تهران نیز شاهد برگزاری مراسم‌های دیگری بودند و دسته‌های عزاداری با حضور در این مناطق همراه با امام زمانشان صاحب عصر عزاداری کردند.