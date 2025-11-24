به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی صبح امروز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر هشت شهید گمنام دفاع مقدس که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در اهواز برگزار شد، با تسلیت این ایام به مردم خوزستان، شهدا را ادامه‌دهندگان راه مقاومت فاطمی دانست.

وی اظهار کرد: فاطمیه امتداد مقاومت است و کسانی که مقاومت فاطمی را ادامه دادند همین شهدا هستند. مقاومت فاطمی، توحید، عدالت، کرامت انسان و عزت اجتماعی امروز ایران را به یک قدرت نوین جهانی تبدیل کرده است.

آیت‌الله کعبی با اشاره به فشارها و تهدیدهای دشمنان افزود: ملت ایران از مکتب فاطمی آموخته است که تهدیدها را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کند. مسیر آمریکا و غرب رو به فروپاشی است و افق‌های پیروزی‌های بزرگ به برکت مقاومت فاطمی در نسل جوان نمایان خواهد شد.

وی تربیت نسل نوجوان و جوان بر پایه مقاومت فاطمی را تمدنی دانست و گفت: در دنیای مدرن راه رشد و تعالی جوانان، مقاومت فاطمی است؛ مقاومتی که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. مسجد، عفاف و حجاب، آموزش و پرورش و خانواده، سنگ‌بنای تمدن مقاومت فاطمی هستند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: ما علاوه بر شور و نشاط در برگزاری مراسم فاطمیه، باید از این مکتب الهام بگیریم و آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازیم.