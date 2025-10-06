به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عباس کعبی در مراسم معرفی مستند «شمع جمع» جایگاه شهید سید حسن نصرالله را بهعنوان الگویی جامع و بیبدیل در مقاومت اسلامی تبیین کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رشد علمی و جهادی شهید نصرالله در حوزههای علمیه نجف و قم گفت: آشنایی ایشان با مکتب امام خمینی(ره) نقطه عطفی در مسیر زندگی او بود که به ذوب شدن در ولایت فقیه و احترام عمیق نسبت به مقام معظم رهبری و مراجع عظام انجامید.
آیتالله کعبی مکتب مقاومت شهید نصرالله را بر محور ولایت و انسجام اجتماعی دانست و افزود: ولایت فقیه به عنوان شمع جمع امت اسلامی، سه ضلع مهم دارد؛ مردمیسازی حرکت مقاومت، مرزبندی با دشمنان بشریت و رهبری دینی که همه را متحد میسازد. وی تأکید کرد مرزبندی با دشمن به معنای طرد دیگران نیست بلکه مقابله با ظلم و استکبار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان ریشههای فکری مقاومت لبنان یادآور شد: این مقاومت با تلاشهای امام موسی صدر شکل گرفت و توسط شاگردانی همچون شهید نصرالله به مرحلهای جهانی رسید که توانست حزبالله را از گروهی کوچک به جریان مؤثر منطقهای تبدیل کند.
آیتالله کعبی همچنین به نقش برجسته شهید نصرالله در گسترش مکتب ولایت فقیه در سطح جهان اسلام اشاره کرد و گفت: شهید نصرالله با صداقت و درک تمدنی، حزبالله را نماد مقاومت و استقلال لبنان و امت اسلامی کرد و همواره بر ولایت فقیه به عنوان محور عزت و کرامت مسلمانان تأکید داشت.
وی افزود: شهید نصرالله، همراه با شهید حاج قاسم سلیمانی، شبکه مقاومت جهانی را شکل دادند و این مکتب الهامبخش آزادگان جهان است.
آیتالله کعبی با اشاره به روحیه مهدوی شهید نصرالله خاطرنشان کرد: ایشان خود را سرباز مهدویت میدانست و معتقد بود گسترش فرهنگ عاشورا زمینهساز ظهور امام زمان(عج) خواهد بود.
در پایان، عضو مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت رسانهها در معرفی مکتب مقاومت تأکید کرد و گفت: دشمنان با تلاش برای تخریب چهره شهید نصرالله، به خوبی از قدرت مکتب او آگاهاند؛ از این رو مستندهایی مانند «شمع جمع» نقش مهمی در تبیین این مکتب جهانی دارند.
