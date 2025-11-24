  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

تشییع باشکوه ۸ شهید گمنام در اهواز

اهواز - هشت شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) با حضور پرشور مردم اهواز تشییع شدند.

