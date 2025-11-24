https://mehrnews.com/x39GGw ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶ کد خبر 6666768 استانها خوزستان استانها خوزستان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶ تشییع باشکوه ۸ شهید گمنام در اهواز اهواز - هشت شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) با حضور پرشور مردم اهواز تشییع شدند. دریافت 18 MB کد خبر 6666768 کپی شد مطالب مرتبط آیتالله کعبی: شهدا ادامهدهندگان مقاومت فاطمی هستند شهدا ادامهدهندگان راه فاطمه زهرا(س) و مایه عزت ایران اسلامی هستند حضور پرشور مردم کوتعبدالله در مسیر فاطمیه برچسبها شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شهید گمنام اهواز
