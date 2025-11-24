روایتی از فاطمیه شهدایی در دیار میرزا؛ هفت ستاره که شهر را روشن کردند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها عطر حضور هفت شهید گمنامِ خوشنام در پهنه گیلان پیچیده؛ سرزمینی با هشت هزار شهید گلگون کفن که دوباره حال و هوای روزهای حماسه و دلتنگی را نفس میکشد. هفت مهمان آسمانی که شهر به شهر، روستا به روستا، خانه به خانه، بر دوش مردم گیلان گذشتند و در هر توقف، اشکهای مادرانه و زمزمههای عاشقانه با آنان گره خورد. گویی آمده بودند تا برای یک بار دیگر، دلهای منتظر و صبور این دیار را تسلی دهند.
تقارنِ آمدن این آلالهها با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حال و هوای شهر را فاطمیتر کرده؛ کوچهها از زیر صدای «شهیدِ گمنام، سلام…» عبور میکنند و خیابانها با بغض و زمزمههای رهگذران، رنگی دیگر میگیرند.
رشت؛ میزبان آلالههای عاشق
ساعت از صبح گذشته و آفتاب در آسمان رشت چنان میتابد که انگار قصد دارد گرمای مهربانی اش را به مهمانان تازه وارد هدیه دهد. وارد میدان پل عراق همان محوطه سپاه ناحیه مرکزی رشت که میشوی، نخستین چیزی که دیده را پر میکند، جمعیتی است که از زن و مرد، از مادربزرگهای چادری تا نوزادانی که آرام روی کالسکه خوابیدهاند، همه یکصدا و یکدل آمدهاند؛ آمدهاند تا مهمانان آسمانیشان را بر دوش بگیرند و روح تازهای در رگهای شهر بدوانند.
مهمان داریم… چه مهمانی!
هر چه به ظهر نزدیک تر میشویم، گرمای هوا هم پای گرمای دل مردم بالا میرود. گویی خورشید هم میخواهد سهمی در این بدرقه باشکوه داشته باشد. جمعیت، حلقه وار، تابوتهای سبزرنگ را محاصره کرده؛ و لبها آرام، بی آنکه با صدای بلند گفته شود، زمزمه میکنند: «خوش آمدید…».
کودکان بر دوش پدران با چشمانی متعجب و خیره به تابوتهای پوشیده از پرچم، تصویرهایی میسازند که سالها بعد در خاطراتشان ریشه خواهد دواند. مادران چشمانتظار، با چادرهای مشکی که در باد آرام تکان میخورد، در میان جمعیت دیده میشوند؛ چهرههایی که انگار سالهاست مزه داغِ فراق را چشیدهاند.
با ورود هفت شهید گمنام به گیلان، کوچهپسکوچههای رشت بار دیگر بوی فاطمیه گرفت؛ شهری که این روزها با اشک مادران چشمبهراه و زمزمه «شهید گمنام، سلام…» دوباره معنای دلدادگی را زندگی میکند.
صدای مسئولان شهر در کنار مردم
در میانه این بدرقه باشکوه، «اسماعیل میرغضنفری» فرماندار شهرستان رشت، نیز همچون دیگر مردم در میان جمعیت حضور داشت؛ حضوری که با سخنانی از جنس احترام، ارادت و تأمل همراه شد.
میر غضنفری با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این روزها زمان بازخوانی پیامهای آن بانوی بزرگوار است؛ روزهایی که یاد حضرت زهرا (س) ما را به صبر، وفاداری و حفظ ارزشهای الهی فرامیخواند حضور مردم در کنار شهدای گمنام، جلوهای روشن از عشق ملت ایران به اهلبیت (ع) و شهدا است.
وی تشییع شهدای گمنام را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب دانست و افزود: اینکه امروز، در سوگ حضرت زهرا (س)، مردم چنین پرشور به استقبال شهدا آمدهاند، نشانه آن است که روحیه ایثار و ارادت به اهلبیت (ع) همچنان در جامعه زنده است.
فرماندار رشت همچنین پاسداشت فرهنگ ایثار را وظیفهای مشترک دانست: مسئولیت ما است که راه شهدا را زنده نگه داریم و ارزشهای دفاع مقدس را به نسلهای آینده منتقل کنیم حضور امروز مردم رشت نشان داد این روحیه همچنان پویا و تأثیرگذار است.
وی در ادامه بر نقش شهدا در ایجاد وحدت ملی تأکید کرد: شهدا پیامآور همدلی و انسجاماند ادامه راه آنان یعنی حفظ وحدت، خدمت صادقانه به مردم و تقویت ارکان نظام اسلامی. این رسالتی است که امروز بر دوش همه ما قرار دارد.
پیوست حماسه؛ روایت فرمانده سپاه رشت از این بدرقه باشکوه
در کنار مردم و مسئولان، «سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر این حضور عظیم را نشانهای از قدرشناسی مردم ولایتمدار رشت دانست و اظهار کرد: مراسم تجمع فاطمیون همراه با تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام در میدان شهدای ذهاب، نشان از ارادت و قدرشناسی مردم شهر رشت نسبت به شهدا دارد. در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، مردم شهیدپرور این شهر با عشق و احترام، پیکر این هفت شهید خوشنام را بدرقه کردند.
وی با اشاره به جایگاه معنوی این شهدا ادامه داد: شهدای ایران اسلامی خوشنامی خود را به حضرت مادر سپردند؛ آنان همچون حضرت زهرا (س)، گمنام اما بلندآوازهاند و امروز در جوار حضرت حق عند ربهم یرزقون هستند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت همچنین حضور پررنگ نسل جوان را نقطه روشن این مراسم دانست: اوج حضور و قدرشناسی جوانان و نوجوانان در این تشییع نشان میدهد که مسیر توحیدی و آرمانهای انقلاب در نسل جدید زنده است و استمرار دارد.
امینی با قدردانی از حضور دشمنشکن مردم رشت گفت: رشادت و شجاعت جوانان امروز به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه گواهی است بر اینکه فرهنگ مقاومت و ایستادگی، ادامه همان فرهنگ عاشورایی و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.
روایت سرهنگ مهدی پارسا از «تشییع روایتساز»
در گوشهای از میدان، جایی میان ازدحام مردم و لنزهای دوربین خبرنگاران، «سرهنگ مهدی پارسا» مسئول بسیج رسانه گیلان نیز در همان حال و هوای مردم ایستاده بود؛ آرام، اما با نگاهی که نشان میداد میخواهد این لحظهها ثبت شود؛ نه فقط در قاب تصویر، بلکه در حافظه جمعی یک استان.
سرهنگ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، این مراسم را «یک روایتِ ساخته شده توسط مردم» نامید و گفت: امروز رسانهها تنها روایتگر نبودند؛ مردم، خود روایتساز بودند تصاویر مادرانی که با دست لرزان به تابوت شهدا چنگ زده بودند، نگاههای پرشوق نوجوانانی که پرچم به دست گرفته بودند و اشکهای پدرانی که آرام زیر لب فاتحه میخواندند… همه اینها یک پیام روشن داشت: پیوند مردم با فرهنگ شهادت نه تنها قطع نشده، بلکه عمیقتر شده است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در بازخوانی فرهنگ ایثار ادامه داد: رسانه اگر صدای مردم باشد، صدای شهدا هم خواهد بود. امروز وظیفه رسانههای گیلان این است که این صحنههای ناب را، این حماسههای مردمی را به نسلهای آینده منتقل کنند. این تصاویر باید بماند؛ این اشکها و این قدمها باید گفته شود تا معلوم باشد ریشههای این ملت کجا است.
وی حضور جوانان را مهمترین پیام امروز دانست و افزود: اینکه جوان ۱۵ سالهای با چشمانی خیس کنار تابوت شهدا قدم میزند، یعنی راه شهدا ادامه دارد. این حضور پررنگ نسل جدید خودش یک خبر بزرگ است؛ خبری که نشان میدهد مسیر گم نشده و پرچم دست به دست در حال انتقال است.
مسئول بسیج رسانه گیلان در پایان گفت: ما امروز نه فقط تشییع شهدا را دیدیم، بلکه تجدید میثاق یک شهر با آرمانها را شاهد بودیم. رسانهها باید این حقیقت را بدون کموکاست به تصویر بکشند.
اشکهایی برای قدردانی
رشت و گیلان دیروز با چشمانی اشکبار به استقبال آمدند؛ اشکی که نه از سر غم، که از سر قدردانی بود. مردم آمده بودند تا بگویند: ما هنوز در خط شهدا هستیم… هنوز مدیونیم… هنوز فراموش نکردهایم…
پدرانی که دست کودکانشان را محکم گرفته بودند، مادرانی که با دستان لرزان روی تابوت شهدا دست میکشیدند و جوانانی که از عمق جمعیت شعار میدادند، همه یک حرف داشتند: آرمان شهدا در این شهر زنده است.
نظر شما