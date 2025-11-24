  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

پنجره مهر؛

طنین شعار«مرگ بر آمریکا» در مراسم تشییع شهدای گمنام در ارومیه

ارومیه- فریاد«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» در مراسم تشییع شهدای گمنام در ارومیه طنین انداز شد.

