اوضاع حمص سوریه همچنان ناآرام و در حال انفجار است+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک گزارش داد: شهر حمص و حومه آن طی ساعات گذشته به دنبال ارتکاب جنایت هولناک که در آن یک مرد و همسرش در منزلشان به قتل رسیدند و به دنبال آن حملات انتقام جویانه رخ داد، در حال انفجار است.

به دنبال این جنایت، در منطقه‌ای در حمص که بیشتر ساکنان آن علوی هستند، حملات انتقام جویانه آغاز شد و منازل و مغازها به آتش کشیده شدند و تیراندازی‌های گسترده انجام شد.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: فرماندهی امنیت داخلی در استان حمص سوریه از تمدید ممنوعیت آمد و شد تا ساعت ۱۷ امروز به وقت محلی در شماری از محله‌های شهر حمص خبر داد.

فرماندهی امنیت داخلی حمص از طریق کانال رسمی استانداری حمص در تلگرام اعلام کرد ممنوعیت آمد و شد در محله‌های العباسیه، الارمن، المهاجرین، الزهراء، النزهه، عکرمه، النازحین، عشیره، زیدل، کرم الزیتون، کرم اللوز، الورود و مساکن الشرطه تمدید می‌شود.

این فرماندهی از همه ساکنان محله‌های یادشده خواست برای حفظ امنیت خود و به منظور تکمیل اقدامات میدانی در حال اجرا، به این فرمان پایبند باشند.

پیش‌تر، فرماندهی امنیت داخلی در استان حمص، پس از وقوع یک جنایت قتل که در آن یک مرد و همسرش کشته شدند، از ساعت پنج عصر روز گذشته تا پنج صبح امروز، ممنوعیت رفت‌وآمد موقت را در تمام محله‌های شهر اعمال کرده بود.

روز گذشته شهر زیدل شاهد یک جنایت هولناک بود که در آن یک مرد و همسرش در منزلشان به قتل رسیدند. همچنین در محل حادثه عباراتی با محتوای فرقه‌ای پیدا شد که نشان دهنده تلاش برای ایجاد فتنه میان اهالی منطقه است.