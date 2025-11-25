به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع سوری اعلام کرد که دولت خودخوانده جولانی دست به اقدامات تروریستی علیه مردم این کشور زده و تلاش دارد با استفاده از زور در میان سوری‌ها نفوذ کند.

وی اضافه کرد که مردم سوریه در شرایط خفقان بی سابقه‌ای به سر می‌برند چرا که جنایات عناصر وابسته به جولانی در مناطق تحت کنترل آنها تشدید شده است.

این منبع تصریح کرد که عناصر حاکم بر سوریه چیزی جز امتداد گروهک‌های تروریستی نیستند و هرگز نمی‌توانند به نمایندگان مردم این کشور تبدیل شوند. اقدامات عناصر جولانی و بازداشت‌های بی حساب و کتاب در سوریه دلیل اصلی آشوب و بی ثباتی در این کشور است. اگر اقدامات فوری اتخاذ نشود شاهد یک انفجار اجتماعی خواهیم بود.