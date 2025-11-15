به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه الاخباریه سوریه درگیری دوباره نیروهای وابسته به رژیم الجولانی و گروههای مسلح در جنوب این کشور را تأیید کرد.
این شبکه وابسته به رژیم حاکم بر سوریه با شورشی خواندن گروههای مسلح در السویداء تأیید کرد و افزود: درگیری نیروهای امنیت داخلی و گروههای شورشی در السویداء در محور ولگا روی داده است.
این شبکه افزود که این درگیری پس از آن رخ داد که این گروهها بار دیگر آتشبس را نقض کردند.
الاخباریه امروز صبح نیز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که عناصر مسلح در استان سویدا واقع در جنوب سوریه حملاتی را علیه عناصر وابسته به الجولانی رئیس جمهور خودخوانده این کشور آغاز کردهاند.
وی اضافه کرد که این عناصر به تعدادی از مقرهای نیروهای امنیتی وابسته به الجولانی در اطراف شهر حمله کردهاند.
این منبع امنیتی به نقض آتش بس اعلام شده در هفتههای گذشته در این منطقه اشاره کرد.
روز گذشته نیز منابع خبری گزارش دادند که عناصر الجولانی و دروزی در استان السویدا از چند محور با یکدیگر درگیر شدند.
این درگیریها با استفاده از انواع سلاحهای سبک و سنگین در چند محور با شدت ادامه داشت.
نظر شما