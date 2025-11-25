وقوع درگیری‌ میان یک گروه مسلح و عناصر جولانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که درگیری‌های مسلحانه شدیدی در منطقه البدروسیه واقع در حومه شمالی لاذقیه میان یک گروه مسلح و عناصر وابسته به دولت خودخوانده جولانی رخ داده است.

در جریان این درگیری‌ها تعدادی کشته و زخمی از هر دو طرف برجای مانده است.

رسانه‌های سوری گزارش دادند که یک گروه مسلح ترکمنستانی از هفته‌ها قبل کنترل یکی از هتل‌های منطقه را به دست گرفته و عناصر وابسته به جولانی برای بیرون کردن اعضای این گروه وارد البدروسیه شدند.

در مقابل نیز نیروهای بیشتری از سمت گروه ترکمنستانی‌ها وارد میدان شدند و درگیری‌های مسلحانه ای میان دو طرف رخ داد.

پیشتر نیز از حمص خبر رسیده بود که وقوع یک جنایت و درگیری‌های مسلحانه باعث متشنج شدن اوضاع در این منطقه شده است.