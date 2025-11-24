به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در مهرماه امسال ۲۸ شرکت هواپیمایی داخلی مجموعاً ۱۶ هزار و ۲۰ پرواز انجام دادهاند که از این تعداد، ۴۶۸۸ پرواز، معادل ۲۹ درصد از کل پروازها با تأخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر به مقصد رسیدهاند.
کل زمان تأخیر ثبتشده در این ماه به ۳۶۶ هزار و ۲۸۲ دقیقه رسیده است؛ رقمی که تصویری روشن از وضعیت ناترازی ناوگان هوایی در آغاز نیمه دوم سال ارائه میدهد.
در میان ایرلاینها، آتاایر با ۴۴ درصد پرواز تأخیردار در صدر فهرست قرار دارد. میانگین تأخیر هر پرواز این شرکت ۷۹ دقیقه و مجموع مدت تأخیرهای آن ۷۱ هزار و ۶۵۷ دقیقه بوده است. پس از آتاایر، شرکتهای پارسایر، آوایر، ساها، فلای کیش، تابان و رایمون در ردههای بعدی بیشترین سهم تأخیر را به خود اختصاص دادهاند.
در شاخص میانگین تأخیر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر) با ۱۳۰ دقیقه تأخیر در هر پرواز تاخیردار پس از شرکت ساها در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در سمت مقابل، هواپیمایی ماهان با ثبت تنها ۱۳ درصد پرواز تاخیردار، عنوان منظمترین ایرلاین داخلی مهرماه را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان حملونقل هوایی معتقدند بخشی از این تأخیرها ناشی از کمبود ناوگان فعال، محدودیت قطعات و تراکم پروازی در برخی فرودگاههاست، اما بهبود هماهنگی در ناوبری و زمانبندی سوختگیری و پرواز میتواند سهم قابلتوجهی از این تأخیرها را کاهش دهد.
