۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

دادستانی یزد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف برخورد قضایی می‌کند

دادستانی یزد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف برخورد قضایی می‌کند

یزد_ دادستان عمومی و انقلاب یزد با بیان اینکه فرودگاه تأخیر در پروازها را به شرکت هواپیمایی اعلام و رونوشت آن را به دادستانی ارسال کند گفت: با شرکت‌های هواپیمایی متخلف برخورد قضایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌پور صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد با تاکید بر لزوم رعایت حقوق عامه افزود: در صورت بروز تأخیر در پرواز، فرودگاه مکلف است بلافاصله موضوع را به شرکت هواپیمایی مربوطه اعلام و مکاتبه رسمی انجام دهد و رونوشت آن را به دادستانی ارسال نماید.

وی با هشدار نسبت به تکرار تأخیرهای غیرموجه تصریح کرد: در صورت تکرار تأخیرهای غیرموجه و عدم رعایت حقوق مسافران، اقدامات قضائی و نظارتی لازم نسبت به شرکت هواپیمایی متخلف اعمال خواهد شد.

دادستانی یزد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف برخورد قضایی می‌کند

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات ارزشمند صورت گرفته در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت الله صدوقی یزد، بر آمادگی مجموعه قضائی استان جهت همکاری و حمایت از اقدامات قانونی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل هوایی یزد، افزایش تعداد پروازها، پیاده کردن حدنگاری اراضی جدید، هوشمند سازی نحوه پذیرش و اعزام مسافرین و حفظ حقوق شهروندان تأکید نمود.

وی با اشاره به گلایه‌های مردمی در مورد نحوه خدمت رسانی شرکت‌های هواپیمایی و عدم پاسخگویی شرکت‌ها در زمان تأخیرات پرواز و یا ابطال آن هشدار داد و افزود: از این پس دادستانی در این بخش ورود جدی‌تر دارد.

دادستانی یزد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف برخورد قضایی می‌کند

مرتضی حمیدپور، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد نیز ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، از حمایت قضائی برای حفظ حقوق عامه استقبال و همکاری کامل خود را جهت رفع مشکلات اعلام کرد.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع پروازی و جلوگیری از ایجاد موانع جدید خواستار حمایت دستگاه قضائی را در تحقق این مهم شد.

