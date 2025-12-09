به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌پور صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد با تاکید بر لزوم رعایت حقوق عامه افزود: در صورت بروز تأخیر در پرواز، فرودگاه مکلف است بلافاصله موضوع را به شرکت هواپیمایی مربوطه اعلام و مکاتبه رسمی انجام دهد و رونوشت آن را به دادستانی ارسال نماید.

وی با هشدار نسبت به تکرار تأخیرهای غیرموجه تصریح کرد: در صورت تکرار تأخیرهای غیرموجه و عدم رعایت حقوق مسافران، اقدامات قضائی و نظارتی لازم نسبت به شرکت هواپیمایی متخلف اعمال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات ارزشمند صورت گرفته در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت الله صدوقی یزد، بر آمادگی مجموعه قضائی استان جهت همکاری و حمایت از اقدامات قانونی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل هوایی یزد، افزایش تعداد پروازها، پیاده کردن حدنگاری اراضی جدید، هوشمند سازی نحوه پذیرش و اعزام مسافرین و حفظ حقوق شهروندان تأکید نمود.

وی با اشاره به گلایه‌های مردمی در مورد نحوه خدمت رسانی شرکت‌های هواپیمایی و عدم پاسخگویی شرکت‌ها در زمان تأخیرات پرواز و یا ابطال آن هشدار داد و افزود: از این پس دادستانی در این بخش ورود جدی‌تر دارد.

مرتضی حمیدپور، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد نیز ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، از حمایت قضائی برای حفظ حقوق عامه استقبال و همکاری کامل خود را جهت رفع مشکلات اعلام کرد.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع پروازی و جلوگیری از ایجاد موانع جدید خواستار حمایت دستگاه قضائی را در تحقق این مهم شد.