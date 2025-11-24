  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

شهدای گمنام در شهر دروازه کربلا بدرقه شدند

شهدای گمنام در شهر دروازه کربلا بدرقه شدند

کرمانشاه- پیکر مطهر هفت شهید گمنام با حضور باشکوه مردم کرمانشاه بدرقه شدند.

دریافت 37 MB
کد خبر 6666720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها