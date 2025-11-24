  1. سیاست
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی درپی ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله گفت: نتانیاهو آنقدر ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد تا همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درپی ترور هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد حزب‌الله توسط رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از رهروان راستین آن سرور بانوان دو عالم برادر مجاهد «هیثم علی طباطبایی» از فرماندهان ارشد حزب‌الله، به همراه چند تن از دوستانش به دست صهیونیست‌های جنایتکار به شهادت رسیدند.

آنان به آرزوی خود رسیدند اما نتانیاهو آنقدر ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد تا همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

این ضایعه را به رهبر گرانقدر حزب‌الله و اعضای مجاهد آن تسلیت عرض می‌نمایم.»

کد خبر 6666765
حسین کشتکار

