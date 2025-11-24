بررسی «پله آخر» با حضور علی مصفا

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین برنامه «فیلمپژوهی» با بررسی فیلم «پله آخر» ساخته علی مصفا در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود. این نشست توسط انجمن مدرسان سینما با همکاری خانه هنرمندان ایران و خانه سینما برگزار خواهد شد.
در این «فیلمپژوهی»، امیرحسین بابائی با موضوع «بررسی روایت سیال در فیلم پله آخر بر پایه مفهوم یادماندههای برگسون»، امیرحسین جلالی روانپزشک و رواندرمانگر با موضوع «پله آخر خنده بر سراچه مرگ: گسست، انکار و امکان زیستن»، محمد هاشمی با موضوع «نشانههایی از پدیداری بارقههای زندگی مرگ و مرگ زندگی از دیدگاه نشانه معناشناسانه گرمس در فیلم پله آخر» و حسین حیدری با موضوع «پله آخر از اقتباس تا هایپرتکست» به ارائه دیدگاههای پژوهشمحور خود میپردازند.
در بخش دوم نشست هم گفتگویی با حضور علی مصفا، بهنام حسینی و پانتهآ منصوری پیرامون فیلم انجام میگیرد.
دومین برنامه «فیلمپژوهی» چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
