  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

بررسی «پله آخر» با حضور علی مصفا

بررسی «پله آخر» با حضور علی مصفا

نشست بررسی فیلم سینمایی «پله آخر» به کارگردانی علی مصفا و با حضور وی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین برنامه «فیلم‌پژوهی» با بررسی فیلم «پله آخر» ساخته علی مصفا در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. این نشست توسط انجمن مدرسان سینما با همکاری خانه هنرمندان ایران و خانه سینما برگزار خواهد شد.

در این «فیلم‌پژوهی»، امیرحسین بابائی با موضوع «بررسی روایت سیال در فیلم پله آخر بر پایه مفهوم یادمانده‌های برگسون»، امیرحسین جلالی روان‌پزشک و روان‌درمانگر با موضوع «پله آخر خنده بر سراچه مرگ: گسست، انکار و امکان زیستن»، محمد هاشمی با موضوع «نشانه‌هایی از پدیداری بارقه‌های زندگی مرگ و مرگ زندگی از دیدگاه نشانه معناشناسانه گرمس در فیلم پله آخر» و حسین حیدری با موضوع «پله آخر از اقتباس تا هایپرتکست» به ارائه دیدگاه‌های پژوهش‌محور خود می‌پردازند.

در بخش دوم نشست هم گفتگویی با حضور علی مصفا، بهنام حسینی و پانته‌آ منصوری پیرامون فیلم انجام می‌گیرد.

دومین برنامه «فیلم‌پژوهی» چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

کد خبر 6666806
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها