۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

بررسی «اجاره‌نشین‌ها» در خانه هنرمندان

 سومین برنامه «فیلم‌پژوهی» با بررسی فیلم «اجاره‌نشین‌ها» ساخته زنده‌یاد داریوش مهرجویی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین برنامه «فیلم‌پژوهی»، داریوش مودبیان با موضوع «فنون طنزپردازی و اجاره‌نشین‌ها»، علی روحانی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها و نقد ایدئولوژی؛ یک خوانش سمپتوماتیک»، مجتبی ارحام صدر و بهنام حسینی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها؛ بازتاب روانکاوانه / جامعه‌شناختی اطوار بورژوازی معاصر ایرانی» و مسیح نوروزی با موضوع «برهوت تاریخی‌نگری در سنت روشنفکری ایرانی» به ارائه دیدگاه‌های پژوهش‌محور خود می‌پردازند.

در بخش دوم نشست هم گفتگویی با حضور ایرج راد، حسین حیدری و امیرحسین بابایی درباره فیلم صورت می‌گیرد.

سومین برنامه «فیلم‌پژوهی» پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

ندا زنگینه

