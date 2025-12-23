به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین برنامه «فیلم‌پژوهی»، داریوش مودبیان با موضوع «فنون طنزپردازی و اجاره‌نشین‌ها»، علی روحانی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها و نقد ایدئولوژی؛ یک خوانش سمپتوماتیک»، مجتبی ارحام صدر و بهنام حسینی با موضوع «اجاره‌نشین‌ها؛ بازتاب روانکاوانه / جامعه‌شناختی اطوار بورژوازی معاصر ایرانی» و مسیح نوروزی با موضوع «برهوت تاریخی‌نگری در سنت روشنفکری ایرانی» به ارائه دیدگاه‌های پژوهش‌محور خود می‌پردازند.

در بخش دوم نشست هم گفتگویی با حضور ایرج راد، حسین حیدری و امیرحسین بابایی درباره فیلم صورت می‌گیرد.

سومین برنامه «فیلم‌پژوهی» پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.