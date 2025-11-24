  1. استانها
  2. اردبیل
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

صمدی: فاطمیه؛ آیین‌های عزایی که مدرسه عبرت و مقاومت است

اردبیل- رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر گفت: این ایام، روزهای عبرت‌آموزی و بازخوانی مکتب مبارزه بانوی بزرگ اسلام است که چگونه فریاد حق‌طلبی‌اش به چراغ راه تاریخ بدل شد.

صادق صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایام فاطمیه روزهای عبرت‌آموزی و بازخوانی مکتب مبارزه بانوی بزرگ اسلام است که چگونه فریاد حق‌طلبی‌اش به چراغ راه تاریخ بدل شد. و این ایام نه تنها ایام عزا است، بلکه یادآور حماسه زنی است که با استواری کوه، در برابر انحراف و ستم ایستاد و با فریاد حق طلبی خود، چراغ راه تمام آزادگان تاریخ شد.

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) نماد ایستادگی است، افزود: مقاومت حضرت زهرا (س) محدود به زمان و مکان خاصی نیست و برای همه انسان‌های آزاده و به ویژه زنان، الگویی جاودانه است و
نام فاطمه الزهرا (س) همواره به عنوان پرچم دار مبارزه با ظلم و نماد شجاعت و استواری در تاریخ می‌درخشد و برای شیعیان و همه آزاداندیشان جهان، سرمشق بی‌بدیلی است.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر گفت: ایام فاطمیه تنها روزهای گریه و سینه زنی نیست، بلکه روزهای عبرت آموزی و الگوبرداری از شیوه مبارزه آن بانوی بزرگ است.

