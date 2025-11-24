مراسم یادواره شهدای خلخال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم یادواره شهدای سه ماهه سوم خلخال با محوریت ۱۳ شهید گمنام مهمان این شهرستان برگزار شد. در این مراسم که همزمان با چهارمین روز از گرامی‌داشت ایام هفته بسیج و پیش از ظهر امروز دوشنبه به همت گروه‌های جهادی ناحیه مقاومت بسیج سپاه، با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران خلخال در محل حسینیه شهدای گمنام این شهر برگزار شد، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال با تسلیت و گرامی داشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین گرامی داشت هفته بسیج اظهار کرد: اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کشورمان و فاصله گرفتن امروزی دشمن از مرزهای کشور حاصل جانفشانی ها و رشادت‌های شهدای گرانقدر، رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس و سال‌های عمر بابرکت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با گرامیداشت یاد، نام و خاطره شهدا و نیز تبریک هفته بسیج افزود: این هفته فرصتی مناسب برای یادآوری الگوهای رفتاری شهدا، و همچنین ارائه گزارش عملکرد و بیان دست آورده‌ای ارزشمند بسیج این شهرستان در عرصه‌های مختلف است.

حجت الاسلام محمد عابدی ادامه داد: تلاش برای آشنایی نسل جوان و امروزی با نحوه زندگانی و ساده زیستی رزمندگان حاضر در دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس جامعه را از آسیب‌های اجتماعی و تهاجم فرهنگی دشمن مصون خواهد کرد.

در این مراسم برنامه‌های مختلفی از جمله قرائت اشعار مذهبی توسط شعرای آئینی، مداحی و عزاداری اجرا و از مهمانان مراسم با صبحانه گرم تدارک دیده شده از سوی گروه‌های جهادی بسیج خلخال پذیرایی شد.

همچنین در این مراسم اعلام شد که تجمع بزرگ فاطمیون خلخال همزمان با سالروز شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) راس ساعت ۱۵ بعد از ظهر امروز دوشنبه در مقابل مسجد جمعه برگزار خواهد شد.