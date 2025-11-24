  1. استانها
  2. اردبیل
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

پناهی: ۷۵ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در پارس آباد برگزار می‌شود

پناهی: ۷۵ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در پارس آباد برگزار می‌شود

اردبیل - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس‌آباد از برگزاری ۷۵ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان پارس‌آباد خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: هفته بسیج یادآور ماندگارترین فرمان تاریخی امام (ره) است.

وی افزود: امسال ۷۵ عنوان برنامه با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» به مناسبت هفته بسیج در شهرستان پارس آباد برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه پارس آباد گفت: دیدار مسئولین ادارات و بسیجیان با امام جمعه، عطرافشانی مزار شهدا، ویزیت رایگان با همکاری بسیج جامعه پزشکی، برگزاری میز خدمت در مناطق محروم، برگزاری یادواره‌های شهدا و اجرای مسابقات ورزشی نمونه‌هایی از برنامه‌های اجرایی در هفته بسیج در شهرستان پارس‌آباد است.

پناهی ادامه داد: هفته بسیج فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش این نهاد در خدمت‌رسانی به مردم و ترویج روحیه جهادی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت شایسته گرامی داشته شود.

کد خبر 6666920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها