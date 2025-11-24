سرهنگ پاسدار علی پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: هفته بسیج یادآور ماندگارترین فرمان تاریخی امام (ره) است.
وی افزود: امسال ۷۵ عنوان برنامه با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» به مناسبت هفته بسیج در شهرستان پارس آباد برگزار میشود.
فرمانده سپاه پارس آباد گفت: دیدار مسئولین ادارات و بسیجیان با امام جمعه، عطرافشانی مزار شهدا، ویزیت رایگان با همکاری بسیج جامعه پزشکی، برگزاری میز خدمت در مناطق محروم، برگزاری یادوارههای شهدا و اجرای مسابقات ورزشی نمونههایی از برنامههای اجرایی در هفته بسیج در شهرستان پارسآباد است.
پناهی ادامه داد: هفته بسیج فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش این نهاد در خدمترسانی به مردم و ترویج روحیه جهادی است و باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاهها بهصورت شایسته گرامی داشته شود.
