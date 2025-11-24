«فلسطین ۳۶» جایزه جشنواره فیلم جهانی آسیا را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیلم تاریخی فلسطینی «فلسطین ۳۶» به کارگردانی آن ماری جاسر فیلمساز تحسینشده و فلسطینی، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم جهانی آسیا (AWFF) را از آن خود کرد.
این جشنواره که امسال میزبان ۴۶ فیلم بلند و ۲۷ فیلم کوتاه از بیش از ۳۰ کشور از سراسر آسیا و فراتر از آن بود، با تمرکز بر تابآوری فرهنگی، مبارزه شخصی و تغییر اجتماعی در لسآنجلس برگزار شد.
فیلم «فلسطین ۳۶» به فصلی محوری اما اغلب نادیده گرفتهشده از تاریخ میپردازد: شورش اعراب در سال ۱۹۳۶ علیه حکومت استعماری بریتانیا در فلسطین. این فیلم قیام کشاورزان را به تصویر میکشد که طولانیترین و بزرگترین شورش در دوران سلطه بریتانیا بود و نشان میدهد ۳۰ سال حاکمیت بر منطقه، چگونه زمینه را برای درگیریهای گستردهتر در خاورمیانه فراهم کرد.
جاسر، کارگردان فلسطینی که برای آثار قبلیاش مانند «نمک این دریا» (۲۰۰۸) و «واجب» (۲۰۱۷) شناخته میشود، دیدگاهی ظریف به روایت میبخشد و دقت تاریخی را با عمق احساسی ترکیب میکند. وی این فیلم را با داستانی که بر مضامین مقاومت، هویت و هزینههای انسانی استعمار تأکید دارد و با بحثهای معاصر در مورد تاریخ فلسطین موازی است، شکل داده است.
با کسب این جایزه درواقع یک جایزه دیگر به فهرست رو به رشد افتخارهایی که نصیب فیلم «فلسطین ۳۶» شده، افزوده شد.
اوایل این ماه، در ۵ نوامبر، این فیلم جایزه معتبر «گرند پری» را از سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو، همراه با جایزه فرماندار توکیو، از آن خود کرد و به عنوان نماینده رسمی فلسطین برای بخش بهترین فیلم بلند بینالمللی اسکار ۲۰۲۶ معرفی شد.
این فیلم اولین بار در ماه سپتامبر در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو (TIFF) به نمایش درآمد و با تشویق ایستاده ۲۰ دقیقهای تحسین شد و پس از آن با حضور در بخش مسابقه رسمی جشنواره لندن، اولین نمایش اروپایی خود را تجربه کرد.
تولید این فیلم تنها یک هفته قبل از حملات ۷ اکتبر آغاز شد و جاسر را مجبور کرد تا به قول خودش «در بحبوحه این نسلکشی» به ساخت یک حماسه تاریخی بپردازد. جاسر در مصاحبهای با مهدی حسن روزنامهنگار، گفت: این پروژه، پیش از شروع تمام مشکلات واقعی، سختترین پروژه بود و پیشتولید آن شامل بازسازی کل یک روستا، ساخت تانکها و ماشینآلات بریتانیایی و آمادهسازی لباسها برای یک فیلمبرداری بزرگ در فلسطین میشد و همه این برنامهها به دلیل جنگ و حمله اسرائیل به غزه به هم ریخت.
