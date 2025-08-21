فلسطین با یک فیلم حماسی به اسکار ۲۰۲۶ رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، درام «فلسطین ۳۶» ساخته آنه ماری جاسر که قیام فلسطینیان علیه حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۳۶ را تصویر کرده است، به عنوان نماینده رسمی فلسطین در رقابت فیلم بین‌المللی اسکار ۲۰۲۶ انتخاب شد.

انتخاب این فیلم که به زودی در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در خواهد آمد، توسط کمیته‌ای مستقل از متخصصان فیلم فلسطین انجام و توسط وزارت فرهنگ فلسطین تأیید شده است.

«فلسطین ۳۶» درباره مرد جوانی به نام یوسف است که در اوج تنش‌ها در اورشلیم و روستایش، در حالی که بریتانیا از ورود مهاجران یهودی که از یهودستیزی در اروپا فرار می‌کنند، دفاع و مردم را سرکوب می‌کند، به مبارزه برمی‌خیزد. در این فیلم حماسی جرمی آیرونز در نقش کمیسر استعمار بازی کرده و هیام عباس بازیگر سریال «جانشینی»، لیام کانینگهام و صالح بکری بازیگر «معلم» دیگر بازیگران آن هستند.

فیلمبرداری این فیلم قرار بود، شروع شود که جنگ اسرائیل و حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و جاسر که فلسطینی است، قرار بود هفته بعد فیلمبرداری «فلسطین ۳۶» را در بیت‌اللحم شروع کند اما به اجبار تولید فیلم متوقف شد و مدتی بعد این کار به اردن منتقل و کار آنجا آغاز شد و سپس بقیه فیلمبرداری در فلسطین ادامه یافت.

این فیلم توسط اسامه باوردی و اعظم فخرالدین از «فلسطین فیلمز» و کمپانی‌های فیلمسازی از بریتانیا، فرانسه و دانمارک ساخته شده و هجدهمین فیلم ارسالی فلسطین به اسکار و چهارمین فیلم به کارگردانی جاسر پس از «واجب» در سال ۲۰۱۸، «وقتی تو را دیدم» در سال ۲۰۱۳ و «نمک این دریا» در سال ۲۰۰۹ است.

تاکنون فلسطین ۲ بار نامزدی اسکار در بخش بهترین فیلم بین‌المللی را به دست آورده که هر ۲ بار برای فیلم‌هایی به کارگردانی هانی ابواسد شامل «بهشت اکنون» در سال ۲۰۰۶ و «عمر» در سال ۲۰۱۴ بود.

فهرست کوتاه فیلم‌های بین‌المللی اسکار در ۱۶ دسامبر اعلام و ۵ نامزد نهایی در ۲۲ ژانویه معرفی خواهند شد.

کشورهایی که پیش از این نمایندگان خود برای اسکار ۲۰۲۶ را معرفی کرده‌اند عبارتند از:

تایلند: «یک روح مفید» ساخته راتچاپوم بونبونچاچوک

این درام ماورای طبیعی که جایزه بزرگ بخش جانبی هفته منتقدان جشنواره کن را از آن خود کرد درباره زن مرده‌ای است که با تسخیر یک جاروبرقی به نزد شوهرش بازمی‌گردد و پیشنهاد می‌کند یک روح مفید باشد و از شر ارواح بی‌فایده خلاص شود. این فیلم سی و دومین فیلم ارسالی این کشور به اسکار است که تاکنون هیچ گاه در این بخش موفق به کسب نامزدی نشده، اما سال پیش با فیلم «چگونه قبل از مرگ مادربزرگ میلیون‌ها دلار به دست آوریم» ساخته پت بونیتیپات به فهرست کوتاه راه یافته بود.

بلغارستان: «تاریکا» ساخته میلکو لازاروف

فیلم «تاریکا» اولین بار در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمد و درباره دختری است که یک بیماری به او توانایی‌های ماورای طبیعی می‌دهد. این سومین فیلم بلند لازاروف است. در حالی که تاکنون هیچ فیلم بلغاری نامزدی اسکار را به دست نیاورده، اما فیلم‌های «دنیا بزرگ است» و «رستگاری در گوشه‌ای کمین می‌کند» ساخته استفان کوماندارف پیشتر به فهرست نهایی اسکار راه یافتند.

ایرلند: «آسایشگاه» ساخته گار اورورک

مستند «آسایشگاه» به زبان اوکراینی و تولید ایرلند که در جشنواره فیلم گالوی فلید جایزه بهترین مستند ایرلندی را از آن خود کرد، درباره جنوب اوکراین است که با وجود جنگی که نزدیک آن در جریان است، گِل‌درمانی و الکتروتراپی در آسایشگاه کویالنیک ادامه دارد و کارکنان و بازدیدکنندگان مصمم هستند تعطیلاتی دور از دنیای بیرون داشته باشند.

سوئیس: «شیفت آخر شب» ساخته پترا ولپه

فیلم «شیفت آخر شب» با بازی لئونی بنش، داستان پرستاری به نام فلوریا را دنبال می‌کند که با فداکاری تزلزل‌ناپذیر، با سرعت بی‌وقفه در بخش جراحی حرکت می‌کند و با وجود کمبود نیرو، سعی دارد تا انسانیت و گرمی را در مراقبت از بیماران خود ارائه کند. با گذشت زمان، فیلم به مسابقه‌ای نفس‌گیر با زمان تبدیل می‌شود و در اوج هیجان‌انگیزی به اوج خود می‌رسد.

جمهوری چک: «من هر چیزی که می‌خواهم نیستم» ساخته کلارا تاسووسکا

این مستند که سال ۲۰۲۴ در بخش پانورامای برلیناله به نمایش درآمد، زندگی و حرفه لیبوشه جارکوویاکووا، عکاس، را دنبال می‌کند. جمهوری چک یک بار در سال ۱۹۹۶ برای فیلم «کولیا» برنده جایزه اسکار شد و ۲ بار دیگر نامزدی اسکار را به دست آورده و ۳ بار هم به فهرست نهایی راه یافته است.

ترکیه: «یکی از روزهایی که هِمی می‌میرد» ساخته مورات فیرات اوغلو

این فیلم بلند اول در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز در سال ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. «یکی از روزها ...» داستان یک کارگر برداشت گوجه‌فرنگی را تصویر می‌کند که ناامیدانه در تلاش برای پرداخت بدهی خود است و به دنبال یک راه‌حل اساسی می‌گردد. فیرات اوغلو در این فیلم بازی کرده و آن را تهیه هم کرده است و هزینه آن را با وام‌های خانواده و دوستانش تأمین مالی کرده است. ترکیه بیش از ۳۰ بار نماینده خود را به اسکار معرفی کرده و سال ۲۰۰۸ برای فیلم «سه میمون» نوری بیلگه جیلان در فهرست نهایی قرار گرفته است.