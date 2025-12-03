  1. استانها
  2. یزد
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

پلنگ مهمان جنگل‌های باغ شادی شهرستان خاتم در استان یزد شد

یزد_ پس از سال‌ها انتظار، برای نخستین بار حضور پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌ شده باغ شادی شهرستان خاتم استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده این گوهر کمیاب طبیعت ایران بار دیگر اهمیت این زیستگاه ارزشمند را برجسته کرد و نویدبخش احیای زیست‌بوم‌های کوهستانی در جنوب استان یزد است.

حضور این گوشتخوار بزرگ با گستره خانگی وسیع و نیازهای زیستگاهی متنوع، نشانه سلامت اکولوژیک منطقه است.

در تصاویر ثبت شده، پلنگ باغ شادی در حال شکار و تغذیه از یک قوچ وحشی مشاهده شده و این تصویر امید تازه‌ای برای پایداری گونه‌های شاخصی همچون پلنگ را زنده کرده است.

منطقه حفاظت شده باغ شادی با دارا بودن یکی از بکرترین عرصه‌های جنگلی بنه، بادام و کیکم در حاشیه شرقی زاگرس، زیستگاهی منحصربه‌فرد برای پرندگان و پستانداران بزرگ جثه محسوب می‌شود و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان یزد ایفا می‌کند.

