به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده این گوهر کمیاب طبیعت ایران بار دیگر اهمیت این زیستگاه ارزشمند را برجسته کرد و نویدبخش احیای زیستبومهای کوهستانی در جنوب استان یزد است.
حضور این گوشتخوار بزرگ با گستره خانگی وسیع و نیازهای زیستگاهی متنوع، نشانه سلامت اکولوژیک منطقه است.
در تصاویر ثبت شده، پلنگ باغ شادی در حال شکار و تغذیه از یک قوچ وحشی مشاهده شده و این تصویر امید تازهای برای پایداری گونههای شاخصی همچون پلنگ را زنده کرده است.
منطقه حفاظت شده باغ شادی با دارا بودن یکی از بکرترین عرصههای جنگلی بنه، بادام و کیکم در حاشیه شرقی زاگرس، زیستگاهی منحصربهفرد برای پرندگان و پستانداران بزرگ جثه محسوب میشود و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان یزد ایفا میکند.
