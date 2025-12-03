به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده این گوهر کمیاب طبیعت ایران بار دیگر اهمیت این زیستگاه ارزشمند را برجسته کرد و نویدبخش احیای زیست‌بوم‌های کوهستانی در جنوب استان یزد است.

حضور این گوشتخوار بزرگ با گستره خانگی وسیع و نیازهای زیستگاهی متنوع، نشانه سلامت اکولوژیک منطقه است.

در تصاویر ثبت شده، پلنگ باغ شادی در حال شکار و تغذیه از یک قوچ وحشی مشاهده شده و این تصویر امید تازه‌ای برای پایداری گونه‌های شاخصی همچون پلنگ را زنده کرده است.

منطقه حفاظت شده باغ شادی با دارا بودن یکی از بکرترین عرصه‌های جنگلی بنه، بادام و کیکم در حاشیه شرقی زاگرس، زیستگاهی منحصربه‌فرد برای پرندگان و پستانداران بزرگ جثه محسوب می‌شود و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان یزد ایفا می‌کند.