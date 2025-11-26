تداوم خدمات مراکز انتقال خون در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کلهر با بیان اینکه اهدای خون نقشی تعیین‌کننده در نجات جان بیماران دارد، اظهار کرد: مراکز انتقال خون در قزوین و تاکستان به همراه تیم سیار آبیک طبق برنامه همیشگی فعال هستند و آمادگی کامل برای دریافت خون از اهداکنندگان را دارند.

وی با اشاره به کاهش ذخایر خونی در روزهای اخیر، از شهروندان خواست با حضور در مراکز انتقال خون، این نهاد حیاتی را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون استان تاکید کرد: داوطلبان هنگام مراجعه، کارت ملی خود را برای انجام فرآیند ثبت‌نام همراه داشته باشند.