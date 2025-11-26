  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

مراکز خونگیری اصفهان امروز و فردا فعال است

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از فعال بودن مراکز خونگیری استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پنجم و ششم آذر برای تأمین نیاز بیماران خبر داد.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزهای پنجم و ششم آذر ماه همه مراکز اهدای خون استان طبق برنامه پذیرای اهداکنندگان هستند تا کمبود ذخایر خونی برطرف شود.

وی گفت: روز چهارشنبه پنجم آذر مرکز خونگیری خواجو اصفهان در دو شیفت صبح و عصر و مراکز کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر، نائین و خمینی‌شهر در شیفت صبح آماده خدمت‌رسانی هستند.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: روز پنجشنبه ششم آذر نیز مراکز خواجو اصفهان، شهید حججی اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان در شیفت صبح فعالیت خواهند داشت.

دهراب‌پور با اشاره به کاهش ذخایر خونی استان در روزهای اخیر تأکید کرد: آلودگی هوا و مسائل جانبی نباید مانع کمک‌رسانی به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی شود و از همه گروه‌های خونی خواست برای اهدای خون به مراکز استان مراجعه کنند.

