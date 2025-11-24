جدیدترین موضع گیری اردوغان علیه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با اشاره به تحولات غزه اعلام کرد: جنبش حماس در برابر تمامی نقضها و تجاوزات رژیم صهیونیستی صبر زیادی از خود نشان میدهد و همچنان به آتشبسی که باید بهطور کامل اجرا شود، پایبند است.
او همچنین تأکید کرد که افزایش فشارهای دیپلماتیک برتل آویو و فراهمسازی مسیر ارسال مداوم کمکهای انسانی به غزه، ضرورتی است که نمیتوان اجرای آن را به تعویق انداخت.
وی افزود: جامعه جهانی باید موضع قاطعی برای متوقف کردن نتانیاهو اتخاذ کند.
این موضع گیری رئیس جمهور ترکیه در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سیاست های بی ثبات کننده خود در منطقه از طریق هدف قرار دادن فرمانده بارز حزب الله و حملات روزانه به این کشور و نیز تشدید حملات به غزه ادامه می دهد.
