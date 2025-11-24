ضرورت کاهش آسیب‌ افزایش ظرفیت دندانپزشکی؛ ایجاد سامانه رصد مهارت آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی کدخدازاده، در مراسم تقدیر از اعضای بوردهای تخصصی دندانپزشکی، با قدردانی از حمایت‌های وزیر، مشاور و قائم‌ مقام وزیر، معاون آموزشی، مشاوران عالی، انجمن های علمی، بوردهای تخصصی و عمومی، شورای سلامت دهان و روسا و مدیران دانشگاه‌ها بر ضرورت همگرایی مدیران و مسئولین ارشد وزارت بهداشت، رؤسای و معاونین دانشگاهها با دست اندرکاران دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی و مدیریت دانشکده های دندانپزشکی کشور، برای ارتقای کیفیت آموزش دندانپزشکی تأکید کرد و گفت: هر جا همکاری و همدلی میان بوده، نتایج بسیار دلنشین و ارزشمندی برای کشور و مردم بدست آمده است.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده طی ۱۰ تا ۱۱ ماه گذشته در حوزه آموزش دندانپزشکی به مواردی نظیر اصلاح فرآیند آزمون‌ها، فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی از دانشکده‌ها و در عین حال کسب اطلاعات کاربردی از عرصه آموزش کشور اشاره کرد.

کدخدازاده اظهار کرد: در این مدت موضوعاتی مانند آزمون دانشنامه تخصصی، آزمون دستیاری، آزمون ملی، آزمون صلاحیت بالینی در حوزه دندانپزشکی و ورود جدی فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی در آموزش دندانپزشکی، پیگیری موضوعات افت تحصیلی و... از دیگر جمله مأموریت های اساسی مورد پیگیری دبیرخانه بوده و است.

ضرورت کاهش حداکثری آسیب‌های افزایش ظرفیت دندانپزشکی

وی با ابراز نگرانی از افزایش ظرفیت و گسترش بی‌رویه دانشکده‌های دندانپزشکی گفت: تمامی نهادهای تأثیر گذار در این موضوع، باید همت و تلاش کنند که عوارض منفی این افزایش ظرفیت بی رویه را کم کرده و با تقویت زیر ساخت های پایه در حوزه آموزش بویژه بخش آموزش های بالینی از یک سو و اصلاح قوانین و حذف مقررات غیرسازنده در این خصوص، زمینه لازم برای کاهش آسیب های فزاینده به سلامت جامعه را فراهم آورند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت افزود: روند افزایش ظرفیتها در برخی دانشکده‌ها فاصله میان سطح علمی و توان عملی دانشجویان را افزایش داده و سبب شده است که کیفیت تربیت دانشجویان بسیار تحت تأثیر قرار گرفته و تضعیف شود.

وی گفت: متأسفانه ما در کشور دانشکده‌هایی داریم که حتی یک نفر از آنها در آزمون صلاحیت بالینی قبول نشده است و این مبین این واقعیت تلخ است که فارغ التحصیلان چنین دانشکده هایی از قابلیت و کفایت لازم برای درمان بیماران برخوردار نیستند. این نشان دهنده یک چالش جدی در نهاد و ساختار وجودی دندانپزشکی کشور است.

هدف نظام آموزشی تربیت دندانپزشکان توانمند و اخلاق‌مدار است نه تکنسین هایی جزیی نگر و بازار مدار

کدخدازاده گفت: ما به دلیل فقدان زیرساخت های بنیادین در حوزه آموزش های بالینی منسجم و کیفیت محور، دانشجویانی تربیت می کنیم با سرهایی بزرگ و دستاتی کوچک. هدف ما تربیت دندانپزشک توانمند، اخلاق مدار و مردم نوازی است که ضمن داشتن دانش مناسب و کافی از توانایی و مهارت قابل اعتمادی نیز برخوردار باشند و با تجربه اندوزی از مدرسین و اساتیدی مجرب، اخلاق حرفه ای را ذخیره معنوی خود در مواجهه با مردم و مراجعین خود کنند.

انجام اقدامات ساختاری برای حل مشکل هیئت علمی حوزه دندانپزشکی

وی از انجام اقدامات مهم برای ارتقای انگیزه و کاهش کمبود هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی خبر داد و گفت: اصلاح نظام توزیع متعهدین خدمت بر مبنای حمایت و صیانت از کیان خانواده و افزایش رفاه و آرامش متعهدین متأهل یکی از این اقدامات بوده است. به این ترتیب در این سیستم توزیع، متعهدین متأهل با هم و در یک شهر توزیع می شوند. رعایت این سیاست موجب کاهش افراد مستنکف از ۳۷ درصد به کمتر از ۴ درصد شده است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، تشکیل گروه هیئت علمی جوان برای شناسایی، اولویت دهی و پیگیری مشکلات اعضای هیئت علمی جوان و همچنین ارتقای سطح انگیزه و رضایتمندی آنان برای ماندگاری بیشتر و ایفای نقش مؤثر در دانشکده هاست را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: مجوز فعالیت انتفاعی در ساعات غیر اداری با رعایت تکالیف اعضای هیئت علمی برای متعهدین خدمت نیز از دیگر اقدامات است.

وی افزود: پیگیری تبدیل تمام وقت جغرافیایی به تمام وقت برای اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی صورت گرفته و هم اکنون هم در حال پیگیری تدوین آیین‌نامه اساتید پاره‌وقت به‌عنوان گام بعدی برای تقویت آموزش بالینی در دانشکده‌ها هستیم.

نظارت جدی بر آزمون صلاحیت بالینی و اصلاح آزمون‌های ملی و تخصصی

کدخدازاده با تأکید بر اینکه برای تفویض آزمون صلاحیت بالینی به کلان مناطق، حفظ و ارتقای استانداردهای صلاحیت بالینی دانشجویان، مأموریت اساسی و مبارزه با عوامل مخدوش کننده آن از خطوط پر رنگ آموزش دندانپزشکی کشور است، افزود: اصلاح ساختار آزمون ملی، ارتقای آزمون‌های بورد و دانشنامه تخصصی و همچنین استانداردسازی ارزیابی‌های مهارتی از جمله مأموریت های حیاتی کیفی سازی نظام آموزشی است که بواسطه اهمیت و حساسیتی که دارند با محوریت بوردهای تخصصی، در حال پیگری و برنامه ریزی است.

وی گفت: بوردهای تخصصی در نقش عقل العقول و ستون‌های قابل اعتماد علمی در هر یک از رشته های دندانپزشکی، ضامن حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و در نهایت درمان و سلامت جامعه هستند.

بازنگری کوریکولوم‌های عمومی و تخصصی دندانپزشکی

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به اینکه بازنگری کوریکولوم دندانپزشکی عمومی و تخصصی در دستور کار جدی این دبیرخانه قرار دارد، گفت: آموزش مهارتی، یکپارچگی برنامه‌ها و روزآمدسازی محتوا باید با همگرایی دانشگاه‌ها و بوردهای تخصصی دنبال شود تا فاصله بین سطح علمی و توانایی های عملی و بالینی دانشجویان کاهش و هر آنچه که تئوری می آموزند بصورت عملی نیز قابلیت اقدام در بالین پیدا کند.

وی افزود: در این راستا از تمامی بوردهای عمومی و تخصصی درخواست شده تا بدنبال طراحی منظم زمانبندی شده از کارهای مطالعاتی تا تدوین کوریکولوم‌های جدید، نظرات تمامی صاحب نظران را نیز دریافت و بررسی کنند در این میان توجه به نظرات دانشجویان و رزیدنت‌های رشته های تخصصی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایجاد سامانه جامع رصد وضعیت مهارت آموزی دانشجویان و دانش آموختگان دندانپزشکی

کدخدازاده با معرفی سامانه «پورتفولیو» افزود: این سامانه، توانمندی‌های دانشجو را از روز اول ورود تا به هنگام دانش آموختگی را ثبت و مرورکرده و حتی با توجه به هماهنگی های انجام شده با مرکز آموزش های ملی مهارتی، به نحوی مدیریت می شود که پس از دانش آموختگی نیز این جریان مهارت اندوزی به صورت مداوم ثبت و رصد شود و مبنایی برای ارزیابی دقیق صلاحیت بالینی دندانپزشکان از دوران دانشجویی تا بعد از دانش آموختگی شود.

وی همدلی و همکاری بین‌رشته‌ای را شرط اصلی موفقیت دانست و تاکید کرد: باید همه با هم برای ارتقای سطح دندانپزشکی کشور و بالا بردن استانداردهای ارایه خدمات سلامت دهان و دندان به تک تک مردم عزیز کشورمان تلاش کنیم؛ بی شک در این راه با سختی های فراوانی مواجه بوده و خواهیم بود اما، گر هزاران دام باشد در قدم؛ چون تو با مایی نباشد هیچ غم.