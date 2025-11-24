فرآیند آموزش مدارس استان زنجان تا پایان هفته غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد؛ با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی کودکان و نوجوانان، بالاخص دانش آموزان و احتمال افزایش شدت بیماری در سطح مدارس، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار زنجان، تحصیل حضوری دانش آموزان همه مدارس سطح استان در تمام مقاطع تحصیلی و هر دو شیفت صبح و بعدازظهر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذر ماه ۱۴۰۴ لغو شد.

فرآیند آموزش به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.