فرآیند آموزش مدارس استان زنجان تا پایان هفته غیرحضوری شد

زنجان- ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: فرآیند آموزش مدارس استان زنجان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد؛ با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی کودکان و نوجوانان، بالاخص دانش آموزان و احتمال افزایش شدت بیماری در سطح مدارس، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار زنجان، تحصیل حضوری دانش آموزان همه مدارس سطح استان در تمام مقاطع تحصیلی و هر دو شیفت صبح و بعدازظهر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذر ماه ۱۴۰۴ لغو شد.

فرآیند آموزش به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.

