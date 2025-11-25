برنامه رسانه ملی برای حمایت از هنرمندان پیشکسوت؛ قدردان زحماتشان هستیم

سلیم غفوری قائم مقام معاون سیما درباره حمایت از هنرمندان پیشکسوتی که قادر به کار و فعالیت نیستند به خبرنگار مهر اظهار کرد: محمد کاسبی از هنرمندان پیشکسوتی بود که در آثار متعدد سازمان صداوسیما حضور داشت. در دوره‌ای که با بیماری مواجه شد، سازمان تلاش کرد ضمن عیادت، تا حد امکان در روند درمان و رسیدگی به مشکلاتشان همراه باشد و امور مربوط به درمان را پیگیری کند. درباره بسیاری از هنرمندان دیگر نیز وضعیت مشابهی وجود داشته است. برای نمونه رضا رویگری نیز اکنون شرایط جسمانی چندان مناسبی ندارد و این پیگیری ها برای آنها هم در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در همین راستا، مجموعه‌ای مثل «خانه هنرمندان» یا مدلی مشابه در حال راه اندازی است و هدفش این است مجموعه و نهادی شکل بگیرد که هوای هنرمندان را داشته باشد و به مسائل هنرمندان رسیدگی کند، تا جایی که می تواند از آنها حمایت کند. نسلی از هنرمندان ما به مرور پا به سن گذاشته‌اند و ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. سازمان صداوسیما نیز به عنوان نهادی که خانه بخش مهمی از این هنرمندان بوده و در آثار متعدد این سازمان نقش‌آفرینی کرده‌اند، وظیفه دارد از آنها حمایت و به مشکلاتشان رسیدگی کند و مهم‌تر از اینها این است که این افراد احساس نکنند که فراموش شده اند یا بدانند اگر امروز حضور فعال گذشته را در عرصه هنر ندارند باز هم مسئولان، قدردان تلاش‌ها و زحمات گذشته‌شان هستند.

غفوری درباره درخواست‌های این هنرمندان اظهار کرد: بسیاری از آنها با مشکلات بیمه‌ای، درمانی یا معیشتی مواجه هستند. آن دسته از هنرمندانی که همچنان قادر به کار هستند، طبیعتاً در تولیدات حضور می‌یابند اما گروهی نیز توان فعالیت ندارند و به حمایت بیشتری نیازمندند. مهمترین نکته هم این است که بدانند فراموش نشده‌اند و هنوز مورد توجه هستند.

وی در پایان درباره برنامه های شب یلدا اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای برنامه های شب یلدا شروع و در حال انجام است. هنوز جزئیات همه برنامه ها نهایی نشده و سیاستگذاری ها در دست بررسی است.