مدیران سیما از محمد عبادی عیادت کردند/ حال دوبلور قدیمی خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران سازمان صداوسیما از جمله مجید شعبان پور رییس مرکز تولید و فنی سیما، مجتبی نقی یی مدیر امور دوبلاژ سیما، حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی معاونت سیما و همچنین ناصر ممدوح دوبلور پیشکسوت امروز ۳۰ تیرماه از محمد عبادی دوبلور قدیمی عیادت کردند.

مدیران صداوسیما در این دیدار با لیلا صفاریان همسر محمد عبادی گفتگو کرده و جویای احوال این دوبلور پیشکسوت شدند.

ناصر ممدوح پس از عیادت از عبادی در جملاتی به خبرنگاران گفت: متاسفانه هنوز جزییات دقیقی از کم و کیف بیماری آقای عبادی وجود ندارد و من امیدوارم هرچه زودتر بهبودی حاصل شود و عبادی سر کارش بازگردد. عبادی گوینده خوبی بود و شخصیت بسیار خوبی هم داشت و من متاثرم که او را در بستر بیمارستان ملاقات می کنم.

این گوینده و دوبلور صداوسیما درباره وضعیت پیشکسوت ها و توجه مسئولان به آنها اظهار کرد: سازمان صداوسیما همکاری زیادی با ما داشته و در گرفتاری ها و مسایل کمک کرده است. امیدوارم که هیچ کس مشکلی نداشته باشد و آقای عبادی هم حالش خوب شود.

لیلا صفاریان همسر محمد عبادی نیز درباره وضعیت بیماری وی بیان کرد: همسرم در حال حاضر شرایط خوبی ندارد و در آی سی یو بستری است. وی در این یک هفته که در بیمارستان بستری شد با دستگاه تنفس مصنوعی، نفس می کشید، هم اکنون هم وضعیتش ثابت نیست و نوسان دارد.

همیشه نوشدارو پس از مرگ سهراب می رسد

صفاریان همچنین درباره مشکلات و انتظاراتی که دارد، اظهار کرد: امیدوارم به مدیران جسارت نشود اما همیشه نوشدارو پس از مرگ سهراب می رسد. همسر من ۲ سال است که به یک بیماری خاص مبتلاست و در این دو سال من و فرزندانم به تنهایی به بیماری همسرم رسیدگی کردیم.

وی همچنین با اشاره به پیگیری های پزشکان در بیمارستان فیروزگر عنوان کرد: پزشکان و پرستاران بیمارستان همکاری و همراهی بسیاری با ما داشتند که از جمله آنها فهیمه حاجیه آخوندی، محمدتقی تاجیک، فرزانه حقیقی، فرشته صانعی و زهرا علوی هستند که دوست دارم از آنها یاد کنم.

همچنین مجید شعبان پور رییس مرکز تولید و فنی صداوسیما درباره همکاری این دوبلور با امور دوبلاژ فنی سیما یادآور شد: ما کم و بیش در جریان بیماری عبادی بودیم ولی متاسفانه هرچه گذشت بیماری او پیشرفت کرد و شدت بیماری باعث شد که نتوانیم از حضورشان استفاده کنیم و محروم شدیم.

وی با اشاره به بیماری نادر این دوبلور اظهار کرد: ما پیگیر بحث درمان بودیم اما نوع بیماری او شرایط خاصی دارد.

شعبان پور همچنین درباره وضعیت بیمه این هنرمند گفت: آقای عبادی بیمه هنرمندان است، از آنجایی که همکاران دوبلاژ ما نحوه همکاریشان برنامه ای است مشمول بیمه سازمان نمی شوند با این حال تا جایی که قانون جواب دهد سازمان صداوسیما در مسایل بیمه ای با آنها همکاری می کند.

وی سپس اظهار کرد: دوبلورهای پیشکسوت زمانیکه دچار بیماری یا کهولت سن می شوند عملکردشان پایین می آید و به همان میزان دریافتی های این افراد نیز کاهش می یابد. بنابراین این هنرمندان باید مشمول کمک هایی از طرف سازمان شوند. اکنون هم طرحی با نام «سپاس» وجود دارد که به نوعی کمک هزینه ای برای کسانی است که از کار افتاده اند و آقای عبادی هم مشمول این طرح می شود.

مجتبی نقی یی مدیر امور دوبلاژ سیما نیز در پایان درباره همکاری این هنرمند و مشکلات درمانی و بیمه عنوان کرد: مواردی به حق است و کمبودهایی وجود داشته است اما مدیران سازمان به هنرمندان این حرفه توجه ویژه دارند و این هنرمندان حمایت می شوند.