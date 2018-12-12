  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۷:۴۶

جواد افشار با مهر مطرح کرد؛

هنرمندان صداوسیما صنف مستقل از سینما تشکیل دهند/ انتقاد از یک نقص

هنرمندان صداوسیما صنف مستقل از سینما تشکیل دهند/ انتقاد از یک نقص

جواد افشار کارگردان تلویزیون، راه‌اندازی یک تشکل یا نهاد صنفی مستقل مانند خانه سینما برای هنرمندان مرتبط با صداوسیما را ضروری می‌داند.

جواد افشار کارگردان سریال‌های تلویزیونی درباره لزوم وجود یک انجمن صنفی در صداوسیما برای حمایت از هنرمندانی که با این سازمان همکاری دارند به خبرنگار مهر گفت: نبود یک سندیکا یا انجمن برای هنرمندان و عواملی که سال‌ها در حوزه سریال‌سازی و تولید برنامه‌های تلویزیونی فعالیت می‌کنند به‌عنوان یک نقص محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: خود اهالی صداوسیما باید همت کنند و مثل خانه سینما بتوانند انجمن یا نهادی را برای خودشان تاسیس کنند تا هنرمندان و عواملی که با تلویزیون بیشتر از سینما کار کرده‌اند، بتوانند با حضور در این تشکل موضوعات و مسایل خود را حل کنند.

افشار اظهار کرد: من خودم عضوی از سازمان صداوسیما هستم و این خرده را می‌گیرم که جای چنین نهادی در این سازمان خالی است. برای کارکنان سازمان صداوسیما ساماندهی بهتری نسبت به شغلشان وجود دارد اما افرادی مثل مرحوم پیام صابری که هیچ رابطه سازمانی و نظام‌مندی با صداوسیما ندارند و سال‌ها در این سازمان تلاش کرده‌اند هم نیازمند توجه هستند.

کارگردان سریال «گاندو» در پایان تصریح کرد: ما کارگردانان، عوامل و دست‌اندرکاران بسیاری داریم که سال‌هاست برای صداوسیما کار می‌کنند اما هیچ تشکل و انجمنی وجود ندارد که در هنگام مشکلات بتواند از آن‌ها حمایت کند.

کد مطلب 4482330
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها