استاد ایرانی دانشگاه اوکلاهما آمریکا بازداشت شد

اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، یک استاد ایرانی دانشگاه ایالات متحده را با وجود داشتن روادید معتبر بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نصر، استاد دانشگاه جان‌هاپکینز، دوشنبه شب خبر داد که وحید عابدینی، استادیار مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما، از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده است.

به نوشته نصر در شبکه اجتماعی ایکس، عابدینی که در کالج مطالعات بین‌الملل بورن در دانشگاه اوکلاهما فعالیت می‌کند، هنگام عزیمت به نشست انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن بدون دلیل موجه توسط مأموران مهاجرت بازداشت شده است.

او تأکید کرد که عابدینی پژوهشگر و مدرس خوش‌سابقه‌ای است و طبق اعلام دانشگاه اوکلاهما روادید کاری او اعتبار دارد.

نصر افزود که خود او و جمعی از همکاران و دانشجویان عابدینی خواستار آزادی فوری او و بازگشتش به دانشگاه محل کار هستند.

جاشوا لندیس، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه و مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این استاد محبوب دانشگاه ۲۲ نوامبر، هنگام سوارشدن به پرواز برای شرکت در نشست واشنگتن، بازداشت و به زندان منتقل شده است.

لندیس اعلام کرد که بازداشت عابدینی به ناحق صورت گرفته است، چرا که وی دارای روادید معتبر اچ -۱ بی است، روادیدی که یک ویزای کاری غیر مهاجرتی برای مشاغل خاص از جمله فعالیت در مقاطع بالای آموزشی است.

    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      خوب برگردید اگر بر نگردید بازداشت خواهید شد اینها کسانی که با اطلاعات آمریکا واسراییل همکاری نکنند دستگیر میکنند برایشان هم نیست نخبه باشد یا هرچه
    • آبرام GB ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      کافی است که جناب عابدینی در جایی اظهار نظری در مورد حملات و کشتار در غزه کرده باشد تا در لیست سیاه قرار گیرد. هرچند ترامپ پالان شیطان بزرگ را در مورد جنگ اوکراین پائین گذاشته و در کنار روسیه در مقابله با سه کشور استعمارگر حامی اوکراین (فرانسه، آلمان و بریتانیا) قرار گرفته ولی هنوز در مورد اشغالگری در سرزمین فلسطین اطلاعات کافی ندارد و توجه نشده است. اگر همکاری دو کشور ادامه پیدا کند شاید پرزیدنت پوتین بتواند موارد تحریم ایران و موضوع فلسطین را هم برای او توجیه کند.
    • غفوری FR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      کشور مهد آزادی حقوق بشر آمریکایی باید به طرفدارانش تبریک گفت
    • محمد مصطفی لو IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      کدام حقوق بشر؟کدام آزادی؟کشور یانکی‌ها کافی فقط یک کلمه راجب صهیونیست ها یا ملت مظلوم غزه حرف بزنی اصلا مهم نیست که چکاره هستی و چه مدرکی داری با علم و جایگاه کار ندارن با حرفت کار دارن کشوری که ترامپ رئیس‌جمهور باشه قانونش اینه
    • شبگرد بیدار IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      بی شرف ها بدون دلیل مردم را بازداشت میکنند. امریکای جنایت کار خود سرانه دست به باز داشت نخبه های ما میزند . باید کاری کنیم که امریکا تنبیه بشود . و دیگه از این کارها نکند
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      دولت امریکا تحت امر اسراییل است طبق منافع مصالح صهیونیستها سیاست گذاری و مدیریت میشود مرگ بر امریکای جهانخوار شیطان بزرگ نوکر نظام صهیون جهان

