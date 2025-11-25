استاد ایرانی دانشگاه اوکلاهما آمریکا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نصر، استاد دانشگاه جان‌هاپکینز، دوشنبه شب خبر داد که وحید عابدینی، استادیار مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما، از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده است.

به نوشته نصر در شبکه اجتماعی ایکس، عابدینی که در کالج مطالعات بین‌الملل بورن در دانشگاه اوکلاهما فعالیت می‌کند، هنگام عزیمت به نشست انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن بدون دلیل موجه توسط مأموران مهاجرت بازداشت شده است.

او تأکید کرد که عابدینی پژوهشگر و مدرس خوش‌سابقه‌ای است و طبق اعلام دانشگاه اوکلاهما روادید کاری او اعتبار دارد.

نصر افزود که خود او و جمعی از همکاران و دانشجویان عابدینی خواستار آزادی فوری او و بازگشتش به دانشگاه محل کار هستند.

جاشوا لندیس، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه و مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اوکلاهما نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این استاد محبوب دانشگاه ۲۲ نوامبر، هنگام سوارشدن به پرواز برای شرکت در نشست واشنگتن، بازداشت و به زندان منتقل شده است.

لندیس اعلام کرد که بازداشت عابدینی به ناحق صورت گرفته است، چرا که وی دارای روادید معتبر اچ -۱ بی است، روادیدی که یک ویزای کاری غیر مهاجرتی برای مشاغل خاص از جمله فعالیت در مقاطع بالای آموزشی است.