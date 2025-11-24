اتحادی: عارضه قلبی راننده موجب انحراف اتوبوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اتحادی اظهار کرد: یکی از اتوبوسرانان بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی مشهد در حین انجام وظیفه دچار عارضه ناگهانی قلبی شد که همین امر موجب انحراف اتوبوس به سمت راست شد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد بیان کرد: اتوبوس پس از انحراف، با یک خودروی پراید پارک شده (فاقد سرنشین) و سپس با یک اصله درخت برخورد کرد.

وی گفت: خوشبختانه هیچ یک از ۵ مسافر حاضر در اتوبوس آسیب ندیده و همگی در سلامت کامل هستند.

اتحادی افزود: اتوبوسران نیز بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است.