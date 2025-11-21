  1. استانها
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

صالح:واژگونی خودروی پارس در جاده خیرآباد؛ پدر و پسر مصدوم نجات یافتند

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از واژگونی خودروی پارس در جاده خیرآباد خبر داد و گفت: در این حادثه پدر و پسری مصدوم شدند که توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: واژگونی خودروی پارس عصر جمعه در محور روستای کنویست به روستای خیرآباد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: واژگونی خودروی پارس منجر به محبوس شدن راننده ۱۸ ساله و پرتاب شدن سرنشین دیگر به بیرون از خودرو شد.

وی افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۴۱ برای پیشگیری از حوادث بعدی و گروه نجات تخصصی ایستگاه ۴۹ از منطقه عملیاتی ۳ به محل اعزام شدند.

صالح تصریح کرد: آتش نشانان راننده ۱۸ ساله محبوس در خودرو را آزاد کرده و همراه با پدر وی که از خودرو به بیرون پرتاب شده بود، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: پس از نجات مصدومان، عملیات ایمن‌سازی محل با همکاری آتش نشانان و نیروهای انتظامی انجام شد و ترافیک محور ساماندهی شد.

