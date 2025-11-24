  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

درخشش دختر کهگیلویه و بویراحمد در توکیو؛ زکی‌زاده طلایی شد

درخشش دختر کهگیلویه و بویراحمد در توکیو؛ زکی‌زاده طلایی شد

یاسوج-نهال زکی‌زاده، کاراته‌کای جوان کهگیلویه و بویراحمدی، با درخشش خیره‌کننده در المپیک ناشنوایان توکیو، مدال طلای وزن منفی ۵۰ کیلوگرم را به گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های کاراته بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان که به میزبانی توکیو در حال برگزاری است، نهال زکی‌زاده از استان کهگیلویه و بویراحمد موفق شد بار دیگر توانایی‌های خود را به رخ جهانیان بکشد.

زکی‌زاده در روز دوم مسابقات، ابتدا با شکست کاراته کاهایی از ترکیه و الجزایر راهی مرحله نهایی شد، و سپس در فینال مبارزه‌ای حساب‌شده و دیدنی، حریف اوکراینی را شکست داد و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ششم آذر ادامه خواهد داشت، رویدادی که حالا با افتخارآفرینی این دختر شایسته ایرانی، رنگ و بوی ویژه‌ای برای ورزش دوستان استان گرفته است.

کد خبر 6667034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها