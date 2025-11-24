به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای کاراته بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان که به میزبانی توکیو در حال برگزاری است، نهال زکیزاده از استان کهگیلویه و بویراحمد موفق شد بار دیگر تواناییهای خود را به رخ جهانیان بکشد.
زکیزاده در روز دوم مسابقات، ابتدا با شکست کاراته کاهایی از ترکیه و الجزایر راهی مرحله نهایی شد، و سپس در فینال مبارزهای حسابشده و دیدنی، حریف اوکراینی را شکست داد و مدال طلای این رقابتها را از آن خود کرد.
بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ششم آذر ادامه خواهد داشت، رویدادی که حالا با افتخارآفرینی این دختر شایسته ایرانی، رنگ و بوی ویژهای برای ورزش دوستان استان گرفته است.
