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۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۸

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

زینب حسن پور در کاراته فینالیست شد 

زینب حسن پور در کاراته فینالیست شد 

زینب حسن پور به فینال رقابت های کاراته بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دوم برابر حریفی از ایتالیا قرار گرفت و ۴ بر یک صاحب برتری شد.

حسن پور با این عمکلرد به فینال رقابت های کاراته در وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافت.

در جریان مسابقات کاراته، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. نهال زکی زاده هم در وزن ۵۰- کیلوگرم فینالیست شده است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6666460
فریبا جلیل خانی

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