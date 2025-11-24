  1. استانها
استقبال گسترده کرمانشاهی‌ها از طرح نشان‌دار کردن مالیات

کرمانشاه – مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه خبر داد: هزاران مؤدی با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها همراه شده‌اند و محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب می‌کنند.

محمد شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد بی‌سابقه مشارکت مردم در طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، شهروندان می‌توانند مشخص کنند مالیات پرداختی آنان در کدام پروژه عمرانی یا عام‌المنفعه استان هزینه شود.

وی اعلام کرد تاکنون ۴۳۲۱ مؤدی در این برنامه شرکت کرده‌اند که حاصل آن اختصاص ۱۴۵ میلیارد تومان به ۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی بوده است؛ اعتبار ۹ پروژه نیز به‌طور کامل تأمین شده است.

به گفته شیرزادی، این پروژه‌ها شامل مدرسه ۱۵ کلاسه رهبری قصرشیرین، مدرسه ۹ کلاسه ویس‌القرن، سه بلوک خوابگاه پسران دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کارگاه آموزشی اسلام‌آباد غرب، دیواره صخره‌نوردی کرمانشاه و دبستان سه کلاسه زرور گیلانغرب است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تأکید کرد: امروز مردم نتیجه پرداخت مالیات خود را به‌طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، رف و عمرانی مشاهده می‌کنند و این شفافیت، بزرگ‌ترین دستاورد طرح به شمار می‌رود

