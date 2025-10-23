علی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح مشارکت مردم در عمران کشور از طریق پرداخت مالیات به طرح‌های نشانه‌دار خبر داد و ابراز کرد: در دو سال اخیر طرحی را سازمان امور مالیاتی با همکاری برنامه بودجه کشور در دست اجرا است که نام آن طرح نشانه دار کردن مالیات‌ها است.

وی افزود: در این طرح یک‌سری مراکز از جمله بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و مدارس و دانشگاه‌ها و … که دارای ردیف اعتباری تملک دارایی در سازمان برنامه و بودجه هستند، در قالب این طرح به مودیان مالیاتی معرفی کنند تا مردم بتوانند مالیات‌هایشان را برای اجرای این طرح‌های عام المنفعه بپردازند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: کسانی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند می‌توانند در زمانی که مالیات خودشان را می‌پردازند و فرم اظهارنامه پر می‌کنند، طرح مورد نظر خودشان را انتخاب کنند و مالیاتی که پرداخت می‌کنند در تمکیل همان پروژه مثلاً درمانی یا آموزشی و … هزینه خواهد شد.

حسین پور افزود: با این طرح مردم می‌توانند مالیات خودشان را به پروژه‌های عام المنفعه اختصاص داده و در تکمیل آن سهم داشته باشند که طرح بسیار خوبی در راستای مشارکت مردم در اقتصاد و عمران و آبادانی کشورمان است.

وی ادامه داد: فهرست این طرح‌های نشانه دار از جمله بیمارستان و مدرسه، دانشگاه و … توسط برنامه و بودجه منتشر می‌شود تا مردم بدانند که در شهر محل زندگی شأن چه طرح‌های عمرانی مشمول این نوع مالیات‌های نشانه‌دار است این فهرست همچنین در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان سمنان هم سالی یکبار قرار می‌گیرد و در درگاه امورمالیاتی از سوی مردم قابل بازدید است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه بیان کرد: مردم می‌توانند با مراجعه با درگاه الکترونیکی مالیات از فهرست این طرح‌ها نه تنها در شهرهای خودشان بلکه در تمام کشور آگاه شوند و حتی می‌توانند مالیات خودشان را به خارج از استان و استانی‌های کمتر برخوردار کشور هم اختصاص دهند که طرح بسیار خوبی است زیرا کمک به عمران کشور می‌شود.