۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

۹۰ درصد ساکنان نوار غزه دچار سوء تغذیه شده‌اند

یک مسئول فلسطینی به نقض مفاد توافق آتش بس در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مدیر بخش اطلاع رسانی دولت نوار غزه تاکید کرد که از میان ۶۰۰ کامیونی که قرار بود بر اساس توافق آتش بس به صورت روزانه وارد این باریکه شوند تنها ۲۰۰ کامیون وارده شده‌اند.

وی اضافه کرد: دست کم ۹۰ درصد از ساکنان نوار غزه دچار سوء تغذیه شده‌اند و رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود کمک‌های انسانی مهم به این باریکه می‌شود.

لازم به ذکر است که با وجود اجرای تعهدات نیروهای حماس مبنی بر تحویل دادن اسرای زنده و کشته شده رژیم صهیونیستی، تل آویو نه تنها حملات خود را علیه نوار غزه متوقف نکرده بلکه مانع ورود کمک‌های انسانی توافق شده به این باریکه می‌شود.

کد خبر 6667074

    • حهانبخش IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      لعنت خداوند بر یهودیان صهیون تا قیام قیامت

