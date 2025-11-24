به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که در سایه گسترش ترس و وحشت در اراضی اشغالی نسبت به واکنش احتمالی حزب الله لبنان به دلیل شهادت هیثم الطباطبائی یکی از فرماندهان برجسته این حزب در اثر حمله تل‌آویو علیه ضاحیه جنوبی بیروت، پناهگاه‌های اراضی اشغالی در مناطق نزدیک به مرزهای لبنان مجدداً باز شده‌اند.

این پناهگاه‌ها در زمان حملات گسترده مقاومت لبنان علیه مناطق صهیونیست نشین در جبهه شمالی مورد استفاده اشغالگران قرار می‌گرفت.

لازم به ذکر است حزب الله لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، ۴ نفر دیگر علاوه بر شهید هیثم الطباطبائی به شهادت رسیدند.