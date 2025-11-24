  1. بین الملل
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

وحشت در اراضی اشغالی؛ پناهگاه‌ها باز شدند

رسانه‌های عبری زبان به گسترش نگرانی در میان ساکنان اراضی اشغالی نسبت به واکنش احتمالی حزب‌الله لبنان به حمله وحشیانه روز گذشته رژیم صهیونیستی اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که در سایه گسترش ترس و وحشت در اراضی اشغالی نسبت به واکنش احتمالی حزب الله لبنان به دلیل شهادت هیثم الطباطبائی یکی از فرماندهان برجسته این حزب در اثر حمله تل‌آویو علیه ضاحیه جنوبی بیروت، پناهگاه‌های اراضی اشغالی در مناطق نزدیک به مرزهای لبنان مجدداً باز شده‌اند.

این پناهگاه‌ها در زمان حملات گسترده مقاومت لبنان علیه مناطق صهیونیست نشین در جبهه شمالی مورد استفاده اشغالگران قرار می‌گرفت.

لازم به ذکر است حزب الله لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، ۴ نفر دیگر علاوه بر شهید هیثم الطباطبائی به شهادت رسیدند.

کد خبر 6666926

    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      ارتشیان وسربازان صهیونیستی که پنج نقطه ی لبنان را اشغال کرده اندهرچه زودتربایدفرارکنندوالّا یا اسیرویا کشته خواهندشد.

