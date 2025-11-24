پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز آسمان ضاحیه جنوبی بیروت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، همزمان با برگزاری مراسم تشییع فرمانده برجسته حزب الله شهید هیثم الطباطبائی پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت به پرواز درآمد.

همچنین منابع لبنانی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به سمت نیروهای دفاع شهری و نیروهای پیشاهنگ در حالی که تلاش داشتند آتش سوزی به راه افتاده در یارین و الزلوطیه در جنوب لبنان را خاموش کنند حمله کرده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته رژیم صهیونیستی با حمله وحشیانه به ضاحیه جنوبی بیروت هیثم الطباطبائی و تعدادی از همراهان ایشان را به شهادت رساند.