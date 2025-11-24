  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز آسمان ضاحیه جنوبی بیروت+ فیلم

پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز آسمان ضاحیه جنوبی بیروت+ فیلم

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از پرواز پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان ضاحیه جنوبی بیروت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، همزمان با برگزاری مراسم تشییع فرمانده برجسته حزب الله شهید هیثم الطباطبائی پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت به پرواز درآمد.

همچنین منابع لبنانی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به سمت نیروهای دفاع شهری و نیروهای پیشاهنگ در حالی که تلاش داشتند آتش سوزی به راه افتاده در یارین و الزلوطیه در جنوب لبنان را خاموش کنند حمله کرده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته رژیم صهیونیستی با حمله وحشیانه به ضاحیه جنوبی بیروت هیثم الطباطبائی و تعدادی از همراهان ایشان را به شهادت رساند.

کد خبر 6667021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها