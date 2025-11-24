بام میناب به برکت شهدا رنگ ایثار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و تدفین شهدای گمنام دوران دفاع مقدس عصر دوشنبه در بام میناب با حضور پرشور مردم شهیدپرور، مسئولان شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی امام جمعه میناب و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم اظهار کرد: بام میناب که روزی نماد طبیعت‌گردی بود، امروز به برکت حضور شهدا رنگ ایثار گرفته و پیام روشن مردم این دیار را به دشمنان مخابره می‌کند.

وی ادامه داد: در بلندترین نقطه این شهر، ما امروز میزبان مهمانانی عزیز هستیم که حضورشان موجب تقویت فضای معنوی شهر خواهد شد و پیام شهدا را از کنار خلیج فارس و تنگه هرمز به گوش بدخواهان این سرزمین می‌رساند.

امام جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی محل تدفین شهدا افزود: جا دارد از همکاران خدوم در شهرداری که طی ۴۰ تا ۵۰ روز به صورت شبانه‌روزی زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر کنم. همچنین از پیمانکار متعهدی که بدون دریافت حتی یک ریال تا امروز این مکان را آماده کرده است قدردانی می‌کنم.

وی همچنین از سردار سالاری فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، مجموعه سپاه میناب، اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و اعضای شورای تأمین شهرستان برای همراهی و موافقت با تدفین شهید گمنام در این مکان تقدیر کرد و گفت: حضور این شهید خوشنام قطعاً برکات معنوی فراوانی برای مردم میناب به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی در ادامه خطاب به شهدا اظهار داشت: مردم میناب، برادران و خواهران شما هستند و مجموعه شهرداری با ۴۰۰ نیروی خدوم خود تلاش خواهند کرد ادامه‌دهنده راه شما باشند. ما با خدمت خالصانه و صادقانه به مردم این راه را زنده نگه خواهیم داشت.