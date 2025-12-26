امام جمعه میناب: توکل سپاه عقل و عامل آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهرستان میناب به امامت آیت‌الله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

توکل؛ جمع عقلانیت و ایمان

امام جمعه میناب در خطبه نخست، در ادامه سلسله مباحث «جنود عقل و جهل» برگرفته از کلام امام صادق (ع)، توکل را نهمین سپاه عقل معرفی کرد و اظهار داشت: توکل یعنی جمع میان تلاش مسئولانه و اعتماد قلبی به خداوند؛ انسانی که اهل توکل است، نه با شکست فرو می‌ریزد و نه با موفقیت دچار غرور می‌شود.

وی افزود: توکل انسان را پس از انجام وظیفه از اسارت نگرانی و اضطراب رها می‌کند و به او آرامش و ثبات روانی می‌بخشد.

هشدار نسبت به پیامدهای ویرانگر حرص

آیت‌الله ابراهیمی در مقابل، حرص را سپاه جهل دانست و تصریح کرد: حرص ریشه در بی‌اعتمادی به وعده‌های الهی دارد و انسان را گرفتار طلب بی‌حد، تصمیم‌های شتاب‌زده و اضطراب دائمی نسبت به آینده می‌کند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات معصومان (ع) خاطرنشان کرد: قرآن، توکل را نشانه ایمان حقیقی می‌داند، اما حرص در متون دینی عامل ناآرامی و فروپاشی اخلاقی معرفی شده است.

آثار توکل و حرص در زندگی امروز

امام جمعه میناب با تبیین جلوه‌های امروزی این دو رویکرد گفت: در زندگی فردی، توکل موجب آرامش، قدرت عبور از بحران‌ها و رضایت درونی می‌شود، اما حرص خود را در قالب اضطراب شغلی، ترس افراطی از آینده و ناتوانی از لذت بردن از زندگی نشان می‌دهد.

وی افزود: در عرصه خانوادگی، خانواده متوکل از همدلی و آرامش بیشتری برخوردار است، در حالی که حرص و چشم‌وهم‌چشمی، خانواده‌ها را دچار رقابت‌های فرساینده و اختلافات پنهان و آشکار می‌کند.

حرص اجتماعی؛ ریشه فساد و بی‌ثباتی

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این موضوع تصریح کرد: جامعه متوکل، جامعه‌ای امیدوار، اخلاق‌محور و همیار است، اما حرص اجتماعی زمینه‌ساز فساد، رانت، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و بسیاری از نابسامانی‌های مدیریتی از همین روحیه نشأت می‌گیرد.

نهم دی و ضرورت بصیرت تاریخی

آیت‌الله ابراهیمی در خطبه دوم با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، تقوا را عامل مصونیت جامعه در برابر فتنه‌ها دانست و با اشاره به حماسه ۹ دی و دیگر مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی گفت: اگرچه شکل تهدیدها تغییر کرده، اما منطق دشمنی جبهه استکبار ثابت مانده و آن تضعیف اراده ملت ایران است.

وی حضور آگاهانه مردم، رهبری حکیمانه و نقش نیروهای مسلح را از عوامل اصلی عبور ملت ایران از فتنه‌ها و جنگ‌های تحمیلی برشمرد.

ماه رجب؛ فرصت خودسازی و شکر نعمت‌ها

امام جمعه میناب با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را فرصتی طلایی برای توبه، استغفار و خودسازی دانست و از مردم به‌ویژه جوانان خواست از فرصت اعتکاف بهره‌مند شوند.

وی در پایان، بارش‌های اخیر را نعمتی الهی خواند و با قدردانی از استاندار هرمزگان، مدیران، نیروهای امدادی، بسیج، سپاه و سایر دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به‌موقع به مناطق آسیب‌دیده، تأکید کرد: شکر عملی نعمت‌ها، رمز تداوم برکت و آرامش در جامعه است.