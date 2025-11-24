  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

سردار شجاعی: ۶ کیلو طلای قاچاق در مرز میرجاوه کشف شد

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از هوشیاری مرزبانان و کشف ۶ کیلوگرم طلا در پایانه مرزی شهرستان میرجاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور، عوامل پست کنترل مستقر در پایانه مرزی میرجاوه حین بازرسی لاین خودروهای ورودی، با استفاده از مهارت‌های تخصصی مرزبانی و چهره زنی به یک نفر مظنون شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزبانان پس از بازرسی بار کامیون موفق شدند مجموعاً ۶ کیلوگرم طلا که به صورت ماهرانه در وسایل همراه جاساز شده بود را کشف کنند.

وی با به اینکه کارشناسان ارزش طلاها را ۷۰۰ میلیارد ریالی برآورد کردند، اظهار کرد: در این راستا ضمن توقیف یک دستگاه کامیون و یک متهم دستگیر و تلاش مرزبانان برای دستگیری سایر عوامل این پرونده و همدستان آنها در داخل کشور ادامه دارد.

سردار شجاعی در پایان عنوان کرد: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد خبر 6667103

