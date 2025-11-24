انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در منطقه جنوب شرق، رزمندگان این قرارگاه با عنایات الهی و توسل به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) موفق شدند پس از اجرای عملیات اطلاعاتی، با شناسایی یک تیم تروریستی وابسته به گروهک تروریستی انصارالشیطان، ضمن دستگیری تعدادی از اعضای این گروهک، تعداد ۲ عدد جلیقه انتحاری از آنان کشف کنند.