سردار جوکار: ۳ دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق در کنارک توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی مأموران پلیس شهرستان کنارک با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان و گشت زنی فعال در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف سه دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در بازرسی از کامیون‌های کشنده مقدار ۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع از نوع گاز مایع کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه سه دستگاه خودرو توقیف و متهمان دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا و فرآورده‌های نفتی همچنان در دستور کار نیروهای پلیس قرار دارد و این نیرو بدون اغماض با بر هم زنندگان امنیت اقتصادی مردم برخورد خواهد کرد.